Nhà Trắng ra thông báo chính thức về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump

Thứ Hai, 22:01, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo của Nhà Trắng, Trung Quốc đã đồng ý mua thêm hàng tỷ USD nông sản của Mỹ, đây là một trong số ít kết quả cụ thể đạt được sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần trước.

Trong bản thông tin công bố ngày 18/5, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm đến năm 2028, ngoài các cam kết nhập khẩu đậu tương đã đạt được trước đó.

Theo Nhà Trắng, Bắc Kinh cũng đã gia hạn giấy phép xuất khẩu hết hạn cho hơn 400 cơ sở thịt bò của Mỹ và bổ sung thêm các cơ sở mới, đồng thời làm việc với cơ quan quản lý Mỹ nhằm dỡ bỏ lệnh đình chỉ đối với các nhà máy còn lại, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho nông dân Mỹ.

nha trang ra thong bao chinh thuc ve ket qua chuyen tham trung quoc cua ong trump hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ngày 15/5. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, Trung Quốc đã nối lại nhập khẩu gia cầm từ các bang của Mỹ được Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận không có dịch cúm gia cầm.

Các cam kết mới bổ sung cho thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh ở Busan hồi tháng 10/2025. Khi đó, Trung Quốc cam kết mua 25 triệu tấn đậu tương Mỹ mỗi năm đến năm 2028, trong khi hai bên nhất trí tạm dừng leo thang thuế quan.

Về vấn đề Iran, hai nước nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz cần được mở lại và không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí đối với hoạt động vận tải qua tuyến đường này.

Nhà Trắng cũng cho biết hai bên đã đồng ý thành lập “Hội đồng Thương mại” nhằm quản lý hoạt động thương mại trong các lĩnh vực không nhạy cảm, cùng với một “Hội đồng Đầu tư” để tạo diễn đàn trao đổi cấp chính phủ về các vấn đề đầu tư.

Trong lĩnh vực hàng không, Trung Quốc đồng ý mua ban đầu 200 máy bay của Boeing từ Mỹ. Bắc Kinh cũng cam kết giải quyết các hạn chế liên quan tới việc bán thiết bị và công nghệ sản xuất, chế biến đất hiếm, dù chưa công bố chi tiết.

Thông báo được đưa ra hai ngày sau khi ông Trump kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump cho biết, vấn đề thuế quan giữa hai nước không được thảo luận. Tuyên bố của ông Trump dường như trái ngược với thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 16/5, trong đó cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc giảm một số mức thuế và xác nhận các thỏa thuận liên quan đến nông sản và máy bay, dù không nêu chi tiết cụ thể.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có thể gặp trực tiếp tới bốn lần trong năm nay. Cuộc gặp tiếp theo được cho là sẽ diễn ra khi ông Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tháng 9 tới.

 

Quang Trung/VOV-Washington
