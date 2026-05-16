Ông Trump cân nhắc gói vũ khí cho Đài Loan sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thứ Bảy, 07:07, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thúc đẩy gói bán vũ khí lớn cho Đài Loan, sau khi lắng nghe những quan ngại từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về Washington sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, ông Trump cho biết hai bên đã đạt được “tiến triển quan trọng” trong nỗ lực ổn định quan hệ song phương, dù vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc liên quan tới Iran và vấn đề Đài Loan.

“Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói khi được hỏi liệu có phê duyệt gói vũ khí cho Đài Loan hay không.

Ong trump can nhac goi vu khi cho Dai loan sau hoi nghi thuong dinh my - trung hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không Lực Một. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh Washington không mong muốn xảy ra xung đột quân sự liên quan tới Đài Loan.

“Tôi không muốn chúng ta phải đi 9.500 dặm để tham chiến. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn mọi thứ hạ nhiệt. Tôi muốn Trung Quốc hạ nhiệt”, ông Trump nói.

Chính quyền Trump hồi tháng 12/2025 từng phê chuẩn một gói hỗ trợ vũ khí trị giá 11 tỷ USD dành cho Đài Loan, được xem là lớn nhất từ trước tới nay, song kế hoạch này vẫn chưa được triển khai. Quốc hội Mỹ sau đó tiếp tục thông qua thêm một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD vào tháng 1/2026, nhưng thương vụ chưa thể có hiệu lực nếu chưa được Tổng thống chính thức trình lên Quốc hội.

Trung Quốc lâu nay phản đối mạnh mẽ các thương vụ vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời coi quan hệ Washington - Đài Bắc là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ - Trung.

Ông Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan trong cuộc gặp vừa qua.

“Tôi đã lắng nghe ông ấy. Tôi không đưa ra bình luận nào”, Tổng thống Trump nói.

Theo giới phân tích, việc ông Trump tham khảo ý kiến của ông Tập về vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan có thể đi ngược lại “Sáu cam kết” – bộ nguyên tắc chính sách được Mỹ đưa ra năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan nhằm định hướng quan hệ với Đài Loan.

Một trong các cam kết này nêu rõ Mỹ “không đồng ý tham vấn với Trung Quốc về việc bán vũ khí cho Đài Loan”.

Ông Trump xác nhận vấn đề liên quan tới “Sáu cam kết” đã được đề cập trong cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định “không có gì thay đổi” trong lập trường của Washington đối với Đài Loan sau hội nghị với ông Tập Cận Bình.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
Tag: Mỹ Trung Quốc thượng đỉnh Mỹ - Trung Quan hệ Mỹ - Trung
Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào tháng 9/2026
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc lên tiếng sau khi ông Trump nói Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ mở lại Hormuz
VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất về vấn đề Iran trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 15/5 không đề cập trực tiếp việc Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng hối thúc nhanh chóng mở lại eo biển này và cho rằng cuộc chiến ở Iran không có lý do gì để tiếp diễn.

Mỹ dự kiến công bố cáo trạng hình sự nhằm vào cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến công bố cáo trạng hình sự nhằm vào cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro vào tuần tới, trong động thái được đánh giá sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền cộng sản tại Havana.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Từ ngoại giao biểu tượng đến bất đồng không thể xóa nhòa
VOV.VN - Sau gần 1 thập kỷ, Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Bắc Kinh trong bối cảnh cán cân quyền lực giữa hai siêu cường thay đổi sâu sắc. Hội nghị thượng đỉnh vừa qua ghi nhận những bước tiến trong quan hệ song phương, nhưng vẫn còn đó những khác biệt chiến lược về Iran, Đài Loan và thương mại.

Mỹ - Trung nỗ lực kháng cự “quán tính xấu” của quan hệ song phương
VOV.VN - Những tuyên bố tốt đẹp, những cử chỉ thân thiện, các kết quả được cho là thành công trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể che giấu được thực tế quan hệ Mỹ và Trung Quốc chưa thể thoát khỏi những vấn đề mang tính căn cốt của quan hệ song phương.

