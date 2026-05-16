Ông Trump cân nhắc gói vũ khí cho Đài Loan sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về Washington sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, ông Trump cho biết hai bên đã đạt được “tiến triển quan trọng” trong nỗ lực ổn định quan hệ song phương, dù vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc liên quan tới Iran và vấn đề Đài Loan.

“Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói khi được hỏi liệu có phê duyệt gói vũ khí cho Đài Loan hay không.

Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh Washington không mong muốn xảy ra xung đột quân sự liên quan tới Đài Loan.

“Tôi không muốn chúng ta phải đi 9.500 dặm để tham chiến. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn mọi thứ hạ nhiệt. Tôi muốn Trung Quốc hạ nhiệt”, ông Trump nói.

Chính quyền Trump hồi tháng 12/2025 từng phê chuẩn một gói hỗ trợ vũ khí trị giá 11 tỷ USD dành cho Đài Loan, được xem là lớn nhất từ trước tới nay, song kế hoạch này vẫn chưa được triển khai. Quốc hội Mỹ sau đó tiếp tục thông qua thêm một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD vào tháng 1/2026, nhưng thương vụ chưa thể có hiệu lực nếu chưa được Tổng thống chính thức trình lên Quốc hội.

Trung Quốc lâu nay phản đối mạnh mẽ các thương vụ vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời coi quan hệ Washington - Đài Bắc là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ - Trung.

Ông Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan trong cuộc gặp vừa qua.

“Tôi đã lắng nghe ông ấy. Tôi không đưa ra bình luận nào”, Tổng thống Trump nói.

Theo giới phân tích, việc ông Trump tham khảo ý kiến của ông Tập về vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan có thể đi ngược lại “Sáu cam kết” – bộ nguyên tắc chính sách được Mỹ đưa ra năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan nhằm định hướng quan hệ với Đài Loan.

Một trong các cam kết này nêu rõ Mỹ “không đồng ý tham vấn với Trung Quốc về việc bán vũ khí cho Đài Loan”.

Ông Trump xác nhận vấn đề liên quan tới “Sáu cam kết” đã được đề cập trong cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định “không có gì thay đổi” trong lập trường của Washington đối với Đài Loan sau hội nghị với ông Tập Cận Bình.