Nhân dân Nhật báo: Thúc đẩy đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc tiến vững vươn xa

Trong phần mở đầu, bài báo tái khẳng định: “Hiện nay, quan hệ Trung Quốc và Nga đang ở vào thời kỳ tốt nhất trong lịch sử”. Hai bên đã thiết lập hình mẫu quan hệ giữa các nước lớn với đặc điểm láng giềng thân thiện hữu nghị lâu dài, phối hợp chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi cùng thắng.

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: RIA.

Bài báo cho biết, năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga và kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện. Quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời đại mới đã duy trì mức độ phát triển cao, với những kết quả to lớn trong hợp tác trên các lĩnh vực.

Bài báo đã điểm lại quá trình ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cho biết hai bên đã ra Tuyên bố chung vào năm 2021 chính thức gia hạn hiệp ước này nhân dịp kỷ niệm 20 năm, đồng thời nhấn mạnh: “Trước tình hình quốc tế đầy biến động và bất ổn, sự ổn định và chắc chắn của quan hệ Trung-Nga là đặc biệt quý giá, càng làm nổi bật sức sống mạnh mẽ cùng ý nghĩa hình mẫu của Hiệp ước”.

Theo bài bình luận, kể từ khi bước vào thời đại mới, các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước diễn ra thường xuyên, không chỉ hình thành nên thông lệ thăm hỏi lẫn nhau hàng năm giữa các nguyên thủ, mà còn thiết lập một cơ chế hợp tác và trao đổi toàn diện bao gồm các cuộc gặp định kỳ giữa Thủ tướng, các ủy ban hợp tác nghị viện, cùng các lĩnh vực như năng lượng, đầu tư, nhân văn, kinh tế-thương mại, địa phương, an ninh chiến lược, thực thi pháp luật và an ninh. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hai bên kiên định ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi như chủ quyền, an ninh và phát triển.

Bài báo nhấn mạnh, bất kể môi trường quốc tế thay đổi ra sao, logic lịch sử của tình hữu nghị Trung-Nga sẽ không thay đổi, động lực nội tại sẽ không suy giảm. Hai bên, sau khi tổng kết sâu sắc kinh nghiệm lịch sử, quyết định duy trì tình láng giềng thân thiện hữu nghị lâu dài, triển khai hợp tác chiến lược toàn diện và tìm kiếm sự hợp tác cùng có lợi cùng thắng, bởi điều này phù hợp nhất với lợi ích căn bản của người dân hai nước và định hướng tiến bộ và phát triển của thời đại.

Về hợp tác kinh tế-thương mại, bài bình luận cho biết, Trung Quốc và Nga là hai nước láng giềng lớn nhất của nhau, cơ cấu công nghiệp bổ sung cho nhau, mang lại những lợi thế độc đáo cho sự hợp tác cùng có lợi giữa hai bên. Theo số liệu mới nhất của Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch thương mại Trung-Nga đạt 227,9 tỷ USD năm 2025, vượt mốc 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp, Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp. Trong 4 tháng đầu năm nay, thương mại song phương tiếp tục đạt 85,241 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, nông nghiệp đi vào chiều sâu thực chất; hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và carbon thấp, công nghệ sinh học phát triển mạnh mẽ. Hợp tác Trung-Nga đang dần hướng tới một cấu trúc tối ưu hơn, với nhiều bên tham gia hơn và lĩnh vực rộng hơn.

Trong hợp tác quốc tế, bài bình luận cho rằng, với tư cách là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cường quốc toàn cầu có trách nhiệm, Trung Quốc và Nga cùng chia sẻ trách nhiệm và sứ mệnh quan trọng trong việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu và thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Bài báo nhấn mạnh: “Tình hình càng bất ổn, đặc tính trưởng thành, ổn định và bền vững của quan hệ Trung-Nga càng nổi bật, sự cần thiết phải tăng cường phối hợp chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai bên càng rõ nét”.

Bài báo kết luận, Trung Quốc và Nga là những láng giềng tốt không thể rời đi, những người bạn chân thành hoạn noạn có nhau, ủng hộ lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Trên tinh thần láng giềng thân thiện lâu dài, hợp tác cùng có lợi, cùng thắng và phối hợp chiến lược toàn diện, Trung Quốc và Nga sẽ chung tay thực hiện Sáng kiến P​hát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu, Sáng kiến Văn minh toàn cầu và Sáng kiến ​​Quản trị toàn cầu, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, đem lại “động lực Trung-Nga” cho việc xây dựng một thế giới đa cực công bằng và có trật tự, cũng như toàn cầu hóa kinh tế phổ quát và bao trùm.