Tổng thống Nga thăm Trung Quốc: Xung lực mới trong quan hệ song phương

Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc khẳng định vị thế khi đón lãnh đạo Mỹ - Nga trong cùng một tháng

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin vào ngày mai (19/5) sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương.

Chuyến thăm này còn đánh dấu việc Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đón tiếp cả 4 nhà lãnh đạo của các nước ủy viên thường trực khác thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ trong khoảng nửa năm.

Hội đồng Bảo an hiện có 5 nước thành viên thường trực gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thăm Trung Quốc vào tháng 12/2025, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đến đại lục vào tháng 1/2026.

Từ đầu năm đến nay, hơn 20 lãnh đạo nước ngoài đã đến thăm Trung Quốc. Bắc Kinh gần như phải trải thảm đỏ mỗi tuần. Các chuyên gia nước này tự tin cho rằng, làn sóng thăm Trung Quốc này gửi đi tín hiệu rằng trong một thế giới đầy biến động, Trung Quốc là trụ cột trong việc thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu.

Theo các thông tin từ phía Trung Quốc, cùng với lịch trình chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng 5 đã được các bên liên quan lên kế hoạch từ sớm. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi lịch trình do ảnh hưởng của xung đột Iran, thời điểm diễn ra hai chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ và Nga trở nên sát nhau hơn bao giờ hết.

Là những nước lớn hàng đầu thế giới, mọi chuyển động và thay đổi của hai cặp quan hệ Trung-Mỹ và Trung-Nga đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế và giới phân tích chiến lược, khiến Bắc Kinh liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận toàn cầu.

Trung Quốc hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” với Nga và quan hệ hai bên đang ở vào thời kỳ “tốt nhất trong lịch sử”. Trong khi đó, Bắc Kinh đang nỗ lực hướng tới “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng” với Washington ít nhất trong vòng 3 năm tới.

Có thể nói, vị thế của Trung Quốc đã có nhiều thay đổi trong khoảng một thập kỷ qua. Với Nga, nước này đang ngày càng trở thành đối tác quan trọng ở châu Á. Việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc đóng vai trò sống còn đối với Nga trong việc phá vỡ thế cô lập ngoại giao, đảm bảo nền kinh tế không sụp đổ trước các lệnh trừng phạt từ phương Tây và tạo đối trọng chiến lược.

Với Mỹ, Trung Quốc đang ngày càng cho thấy mình là đối thủ “ngang hàng”. Bắc Kinh thậm chí còn được Washington mô tả là “đối thủ mạnh mẽ nhất từng đối đầu trong lịch sử".

Mô hình G2 với Trung Quốc từng được Tổng thống Trump nhắc tới tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Hàn Quốc vào năm ngoái và tiếp tục được ông nhắc tới khi trả lời phỏng vấn Fox News ngay sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 14/5. Ông gọi “đây là hai quốc gia vĩ đại”. Điều này càng cho thấy vai trò của mối quan hệ Trung-Mỹ và khẳng định vị thế của Trung Quốc trong việc định hình trật tự thế giới mới.

Việc lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng và chỉ cách nhau vài ngày, không chỉ giúp Bắc Kinh thể hiện tầm ảnh hưởng ngoại giao của mình, mà còn cho thấy nước này có thể đồng thời duy trì liên lạc với các cường quốc toàn cầu đang cạnh tranh với nhau. Điều này cũng cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quản lý quan hệ với cả Nga và Mỹ, cũng như định vị bản thân như một cường quốc trung tâm giữa bối cảnh trật tự thế giới ngày càng chia rẽ.

Trọng tâm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin lần này không chỉ là một hoạt động ngoại giao thường lệ, mà là một thông điệp chính trị được tính toán kỹ lưỡng trong bối cảnh trật tự quốc tế đang tái cấu trúc sâu sắc.

Nhìn tổng thể, chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin tập trung vào ba trọng tâm lớn: củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và điều phối chiến lược trong bối cảnh thế giới phân cực sâu sắc.

Trọng tâm quan trọng nhất là tái khẳng định mức độ gắn kết chính trị ở cấp cao nhất giữa Nga và Trung Quốc. Cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang ý nghĩa vượt lên trên nghi thức ngoại giao, cho thấy, hai nước duy trì đối thoại chiến lược thường xuyên, nhất quán và có chiều sâu. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu bất ổn.

Trọng tâm thứ hai, chuyến thăm hướng mạnh vào hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực có tính “xương sống” như năng lượng, thương mại, tài chính và kết nối kinh tế. Đây không chỉ là mở rộng hợp tác song phương, mà còn là cách hai bên gia cố sức đề kháng kinh tế trước các cú sốc và sức ép bên ngoài.

Một trọng tâm không kém phần quan trọng là phối hợp lập trường về các vấn đề quốc tế, từ xung đột khu vực đến cấu trúc an ninh toàn cầu. Điều này cho thấy Nga và Trung Quốc đang từng bước đồng bộ hóa cách tiếp cận chiến lược, tạo nền tảng cho vai trò lớn hơn của hai nước trong việc định hình trật tự quốc tế tương lai.

Có thể nói, chuyến thăm này không chỉ củng cố quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự hình thành ngày càng rõ nét của một trục chiến lược Nga - Trung, có khả năng tác động lâu dài đến cán cân quyền lực toàn cầu trong thập kỷ tới.

Tính toán của Nga

Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin lựa chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài năm 2026 không đơn thuần là sự sắp xếp về lịch trình, mà còn phản ánh định hướng chiến lược dài hạn của Moscow trong bối cảnh cục diện thế giới biến động mạnh. Chuyến thăm được xem là thông điệp rõ ràng về ưu tiên chiến lược và đối tác mà Nga đang đặt niềm tin.

Trước hết, động thái này cho thấy Trung Quốc hiện giữ vai trò đối tác then chốt trong cách tiếp cận thế giới của Nga. Việc ông Putin mở đầu lịch trình công du tại Bắc Kinh thể hiện Moscow không chỉ coi Trung Quốc là một đối tác quan trọng, mà còn là đối tác mang tính nền tảng trong chiến lược đối ngoại hiện nay.

Lựa chọn này phản ánh tính toán dài hạn về cân bằng quyền lực. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, Nga cần một đối tác đủ lớn, đủ bền và đủ độc lập để cùng chia sẻ gánh nặng địa chính trị. Trung Quốc đáp ứng được cả ba tiêu chí đó. Trung Quốc mang lại cho Nga thị trường năng lượng, dòng thương mại, công nghệ và sự hậu thuẫn chính trị cần thiết để bù đắp những tổn thất do bị phương Tây hạn chế. Nói cách khác, Trung Quốc đang đóng vai trò “điểm tựa chiến lược” giúp Nga duy trì không gian hành động.

Quan trọng hơn, quyết định này còn mang ý nghĩa định vị vai trò của Nga trong trật tự thế giới đang định hình. Việc mở đầu năm ngoại giao tại Bắc Kinh cho thấy Moscow muốn phát đi thông điệp rằng Nga không đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu, cũng không ở vị thế phụ thuộc, mà là một cực quyền lực trong cấu trúc đa cực đang nổi lên, nơi phương Tây không còn giữ vai trò chi phối tuyệt đối.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Putin không chỉ là ngoại giao song phương, mà còn là một nước cờ địa chính trị, thể hiện cách Nga lựa chọn đồng minh, lựa chọn vị thế và lựa chọn tương lai trong thế kỷ XXI.

Bước dịch chuyển định hình lại cục diện quan hệ Nga-Trung

Bắc Kinh và Moscow từng nhiều lần khẳng định quan hệ song phương đang ở vào thời kỳ “tốt nhất trong lịch sử”.

Khác với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau gần 10 năm mới trở lại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping hơn 40 lần kể từ năm 2013. Trong cùng giai đoạn, ông Tập Cận Bình đã thăm Nga 11 lần, trong khi ông Putin cũng có 13 chuyến thăm tới Trung Quốc dưới hình thức thăm cấp nhà nước hoặc tham dự các sự kiện quốc tế.

Nếu tính từ thời điểm nhậm chức Tổng thống Nga ngày 31/12/1999, bao gồm cả giai đoạn 4 năm giữ cương vị Thủ tướng và chuyến thăm lần này, ông Putin đã tới thăm Trung Quốc tổng cộng 23 lần. Ngoại trừ giai đoạn 2020-2022 bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, ông Putin gần như duy trì tần suất thăm Trung Quốc trung bình mỗi năm một lần. Có những năm nhà lãnh đạo Nga không tới Bắc Kinh, song cũng có năm ông thực hiện tới hai chuyến thăm.

Theo ông Hồ Tích Tiến, nguyên Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, Tổng thống Nga Putin là nhà lãnh đạo đương nhiệm của một cường quốc có số lần thăm Trung Quốc nhiều nhất. Ông cũng được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy và củng cố quan hệ đối tác chiến lược Trung - Nga từ phía Moscow.

Quan hệ giữa hai cường quốc Nga - Trung đã chứng kiến bước phát triển vượt bậc kể từ khi hai bên tuyên bố thiết lập mối quan hệ đối tác “không giới hạn” vào năm 2022. Trong một tuyên bố hồi đầu năm 2023, Đại sứ Nga tại Bắc Kinh Igor Morgulov cho biết, giữa hai nước không có “vùng cấm” trong hợp tác và không có chủ đề nào bị cấm đưa ra thảo luận.

Có thể nói, chuyến thăm của ông Putin là cơ hội quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương. Theo các chuyên gia, với Bắc Kinh, ổn định quan hệ Trung-Mỹ và tăng cường hợp tác chiến lược với Nga không phải là những lựa chọn loại trừ lẫn nhau. Cả hai đều là một phần của việc duy trì sự ổn định tổng thể trong quan hệ giữa các nước lớn.

Diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện - nền tảng cho quan hệ song phương - cùng 30 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm lần này được đánh giá là một phần trong các hoạt động trao đổi cấp cao thường kỳ giữa hai nước. Tuy nhiên, giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng cuộc gặp giữa nguyên thủ Trung-Nga được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đồng thời tạo thêm sự ổn định cho hòa bình và phát triển toàn cầu.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa nhận định, cuộc gặp sắp diễn ra giữa hai nguyên thủ “sẽ gặt hái những kết quả to lớn, dẫn dắt hai nước tiếp tục chung tay đồng hành trên con đường phát triển và chấn hưng của mỗi bên, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân hai nước, góp phần đem lại sự ổn định hơn cho hòa bình và an ninh thế giới, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ hơn cho sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu”.