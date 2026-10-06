Tổng thống Putin: AI cần hỗ trợ giáo viên nhưng không thay thế tư duy

Phát biểu ngày 5/10 tại cuộc gặp với các giáo viên từng đoạt giải trong các cuộc thi sư phạm toàn Nga, Tổng thống Putin đánh giá cao đề xuất xây dựng một mạng AI chuyên biệt cho lĩnh vực giáo dục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS)

Theo ông, Nga cần có một nền tảng thống nhất, có khả năng kết nối các chương trình giáo dục, sách giáo khoa và các nguồn tài liệu khác nhau, qua đó hỗ trợ giáo viên xử lý và định hướng trong khối lượng thông tin ngày càng lớn.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng AI cần được đưa vào sử dụng để giảm bớt các công việc mang tính thường nhật cho giáo viên và đây là một trong những hướng ứng dụng công nghệ cần được thúc đẩy. Điều này sẽ giúp giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động chuyên môn và tương tác trực tiếp với học sinh. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhận định việc ứng dụng AI trong giáo dục không được dẫn tới đơn giản hóa quá trình học tập thành việc “nhấn nút” để nhận câu trả lời mà vẫn phải bảo đảm khả năng tư duy, tiếp thu kiến thức và phát triển trí tuệ của người học.

Trong bối cảnh nguy cơ gia tăng khoảng cách về năng lực trí tuệ trong xã hội khi AI phát triển nhanh chóng, theo ông Putin, Nga không thể để hình thành một nhóm tinh hoa được đào tạo tốt về khả năng tư duy, trong khi một bộ phận khác của xã hội có trình độ và khả năng phát triển trí tuệ thấp hơn.

Đối với vai trò của ngành giáo dục, Tổng thống Putin khẳng định chủ quyền công nghệ, nền khoa học, nền kinh tế phát triển, văn hóa và an ninh quốc gia của Nga đều gắn chặt với chất lượng đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, khả năng nước Nga ứng phó với những thách thức của thế kỷ XXI cũng phụ thuộc đáng kể vào những người làm công tác giáo dục.

Ông Putin khẳng định Nhà nước Nga sẽ tiếp tục tạo điều kiện để giáo viên tại các khu vực khác nhau nâng cao trình độ, tiếp cận những công nghệ mới, đồng thời duy trì các truyền thống giáo dục. Ngoài ra, ông Putin cũng đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu việc Nga tham gia xây dựng những khuyến nghị quốc tế mới về quyền và bảo đảm xã hội đối với giáo viên. Ông đánh giá quan hệ giữa Nga và UNESCO hiện mang tính xây dựng và cho biết nước này sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động của UNESCO.