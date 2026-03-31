Ông Zelensky tiết lộ đồng minh muốn Ukraine ngừng đánh vào dầu mỏ Nga

Trong một thông điệp ghi âm gửi tới báo giới, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: “Gần đây, sau cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, chúng tôi thực sự đã nhận được tín hiệu từ một số đối tác về việc điều chỉnh cách thức phản ứng, đặc biệt là liên quan đến các mục tiêu thuộc lĩnh vực dầu mỏ và năng lượng của Nga”.

Đám cháy do một cuộc tấn công bằng UAV tại nhà kho của Novatek - công ty sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng lớn của Nga - ở Ust-Luga, Nga, ngày 21/1/2024. Nguồn: Telegram Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko/AP

Nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ quốc gia nào đưa ra đề nghị này, song khẳng định Kiev khó có khả năng đáp ứng. Ông nhấn mạnh: “Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa: nếu Nga sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào ngành năng lượng của Ukraine, chúng tôi sẽ không đáp trả vào lĩnh vực năng lượng của họ”. Ông cũng cho biết Ukraine “sẵn sàng cho bất kỳ lệnh ngừng bắn nào”.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã tiến hành các chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện và không thể sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt.

Đáp lại, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, nhằm hạn chế khả năng Moscow tận dụng đà tăng giá dầu. Chỉ trong tuần qua, các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhiều nhà máy lọc dầu và các cảng xuất khẩu của Nga.