Ông Zelensky tiết lộ đồng minh muốn Ukraine ngừng đánh vào dầu mỏ Nga

Thứ Ba, 08:40, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một số đồng minh đã đề nghị Ukraine thu hẹp các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng.

Trong một thông điệp ghi âm gửi tới báo giới, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: “Gần đây, sau cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, chúng tôi thực sự đã nhận được tín hiệu từ một số đối tác về việc điều chỉnh cách thức phản ứng, đặc biệt là liên quan đến các mục tiêu thuộc lĩnh vực dầu mỏ và năng lượng của Nga”.

Ong zelensky tiet lo dong minh muon ukraine ngung danh vao dau mo nga hinh anh 1
Đám cháy do một cuộc tấn công bằng UAV tại nhà kho của Novatek - công ty sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng lớn của Nga - ở Ust-Luga, Nga, ngày 21/1/2024. Nguồn: Telegram Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko/AP

Nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ quốc gia nào đưa ra đề nghị này, song khẳng định Kiev khó có khả năng đáp ứng. Ông nhấn mạnh: “Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa: nếu Nga sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào ngành năng lượng của Ukraine, chúng tôi sẽ không đáp trả vào lĩnh vực năng lượng của họ”. Ông cũng cho biết Ukraine “sẵn sàng cho bất kỳ lệnh ngừng bắn nào”.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã tiến hành các chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện và không thể sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt.

Đáp lại, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, nhằm hạn chế khả năng Moscow tận dụng đà tăng giá dầu. Chỉ trong tuần qua, các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhiều nhà máy lọc dầu và các cảng xuất khẩu của Nga.

Hoàng Phạm/VOV.VN
VOV.VN - Từ công cụ hỗ trợ, UAV đã trở thành “xương sống” trên chiến trường Ukraine, định hình lại cách thức chiến tranh hiện đại vận hành. Với chiến thuật linh hoạt và công nghệ tiên tiến, Kiev đang từng bước chuyển mình, tạo lợi thế trước Nga trong cuộc đối đầu ngày càng khốc liệt.

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 31/3/2026.

VOV.VN - Lực lượng không người lái Ukraine tuyên bố đã phá hủy ba hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch của Nga tại Crimea, đồng thời tấn công một cơ sở nhiên liệu quan trọng ở Luhansk, cho thấy năng lực tấn công tầm sâu ngày càng gia tăng.

