Nhật Bản diễn tập phòng chống thiên tai quy mô lớn

Từ đầu giờ sáng nay (1/9), tại tất cả các địa phương của Nhật Bản, các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai ở nhiều cấp độ đã bắt đầu được triển khai.

Thủ tướng Takaichi Sanae trực tiếp tham gia diễn tập (Ảnh: Jiji Press)

Trong đó, quy mô lớn nhất là tại thủ đô Tokyo, 3 tỉnh thuộc vùng Kanto và 5 địa phương được chỉ định. Đặc biệt, Chính phủ Nhật Bản cũng triển khai huấn luyện với sự tham gia của các bộ ngành, cơ quan, lực lượng vũ trang và đích thân Thủ tướng Takaichi Sanae.

Kịch bản năm nay giả định tình huống xảy ra siêu động đất đồng loạt tại Rãnh biển Nhật Bản và Rãnh biển Chiba, gây sóng thần ở mức độ hủy diệt. Theo kịch bản, tại khu vực Đông Nam Hokkaido xảy ra động đất mạnh 8,3 độ, khiến các vùng phụ cận phải chịu những rung chấn đến 7 độ, với những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trong khuôn khổ diễn tập, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Ban chỉ đạo để phối hợp với các địa phương tiến hành cứu hộ, sơ tán, bảo vệ người dân và áp dụng các biện pháp đặc biệt. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Takaichi một lần nữa khẳng định lại phương châm của Chính phủ Nhật Bản trong phòng chống thiên tai.

“Chính phủ luôn kiên định tính mạng con người là trên hết và sẽ dốc toàn lực, điều động lực lượng phòng vệ, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, bảo an trên biển, các đội cứu trợ y tế đến hiện trường. Đồng thời, sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các điểm lánh nạn tập trung với các bữa ăn nóng, chăn đệm, lò sưởi, thiết bị làm mát, quần áo, xe vệ sinh, nước sinh hoạt, thức ăn cho trẻ sơ sinh…”, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói.

Các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai thường niên tại Nhật Bản luôn có sự tham gia của Lực lượng phòng vệ (Ảnh: Jiji Press)

Là một đất nước phải gánh chịu những thiệt hại nghiêm trọng do động đất, sóng thần, lũ lụt, nắng nóng gây ra, nhưng do có công tác chuẩn bị, phòng ngừa hiệu quả, Nhật Bản đã giảm nhẹ đáng kể thiệt hại.

Trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28/7 tại Kumamoto vừa qua là một ví dụ điển hình. Theo các chuyên gia địa chấn Mỹ, với cường độ nêu trên, động đất Kumamoto 2026 có thể cướp đi sinh mạng của khoảng 6.000 người, nhưng con số thực tế đến nay dừng ở mức 39 người. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản chủ trương sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động mang tính phòng ngừa, bao gồm cả các cuộc diễn tập như hôm nay.