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Nhật Bản và Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp sang Nepal sau thảm họa

Thứ Năm, 16:32, 27/08/2026
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VOV.VN - Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, nhưng do có công dân bị mất liên lạc sau thảm họa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những phản ứng rất nhanh. 

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra hôm nay (27/8) tại Tokyo, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, đến thời điểm hiện tại, có 5 công dân Nhật Bản có mặt tại Nepal đã bị mất liên liên lạc sau thảm họa. Hiện nay, các cơ quan đại diện của Nhật Bản đang khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

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Hình ảnh hiện trường cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của dòng lũ dữ quét qua Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Kihara cho biết thêm: “Bộ Ngoại giao đã thành lập một nhóm đặc nhiệm tại Đại sứ quán ở Nepal và một nhóm đặc nhiệm tại trụ sở chính ở Tokyo để giải quyết tình hình, đồng thời đang chuẩn bị điều động nhân sự từ đội ứng phó khẩn cấp ở nước ngoài đến hiện trường”.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã quyết định cử một đội cứu hộ khẩn cấp đến Nepal, sau trận lũ lụt quy mô lớn gây ảnh hưởng đến nhiều người, trong đó có cả người Hàn Quốc. Đội cứu hộ khẩn cấp này gồm 4 cán bộ ngoại giao, 5 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp và 2 cảnh sát. Nhóm sẽ xuất phát sang Nepal vào chiều nay.

Các nguồn tin của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng cho biết, đã có ít nhất 160 thiệt mạng và 403 người mất tích do thảm họa, trong đó có 341 người nước ngoài.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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