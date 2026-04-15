Nhật Bản giảm được lượng phát thải xuống mức thấp kỷ lục

Thứ Tư, 16:50, 15/04/2026
VOV.VN - Tiến trình thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế về việc giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản đã có những kết quả đáng ghi nhận và được đánh giá cao.  

Theo báo cáo do Bộ Môi trường Nhật Bản vừa công bố, trong năm 2024, lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thực chất của nước này là 900.009.400 tấn, giảm 1,9% so với năm 2023. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2013 lượng phát thải của Nhật Bản giảm xuống dưới 1 tỷ tấn, đồng thời cũng là mức thấp nhất tính từ năm 1990 đến nay.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Ishihara Hirotaka. Ảnh: NHK

Trong đó, lượng phát thải ở khu vực công nghiệp và dân sinh có mức giảm lần lượt là 2,5% và 0,7%, trong khi lượng hấp thu của rừng là 52.300.000 tấn. Đây được coi là một trong những kết quả khả quan trong quá trình thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế về việc giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản.

Thông tin với báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Ishihara Hirotaka cho biết: “Chúng tôi đã gửi báo cáo về số liệu phát thải của Nhật Bản trong năm 2024 lên Văn phòng Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). Lượng phát thải trên GDP của Nhật Bản ở trong xu hướng giảm 12 năm liên tục và Nhật Bản được đánh giá cao về điều này. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu đã cam kết”.

Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ giảm 46% lượng phát thải vào năm 2030 và đưa lượng khí gây hiệu ứng nhà kính về 0% vào năm 2050. Với những kết quả đạt được đến thời điểm này, những mục tiêu nêu trên có khả năng sẽ được thực hiện triệt để.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn tỏ ra thận trọng khi cảnh báo việc Nhật Bản phải tăng công suất nhiệt điện sử dụng than đá trong năm tài chính 2026, nhằm đối phó với sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu do chiến sự Iran – Trung Đông gây ra, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của việc hiện thực hóa mục tiêu đã cam kết.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên liên tục tiến hành phóng tên lửa các loại vô hình trung đã khiến Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

Tàu của Nhật Bản và Pháp đi qua được Hormuz, Hàn Quốc "sốt ruột"

VOV.VN - Các nguồn tin của Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết nhiều tàu hàng của Nhật Bản và Pháp đã có hải trình an toàn qua eo biển Hormuz, vốn đang bị phong tỏa trên thực tế, trong khi nhiều tàu cùng loại của Hàn Quốc vẫn đang bị mắc kẹt.

Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và tuyến hàng hải chiến lược là eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa trên thực tế, Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường vận tải dầu thô thay thế và đã có những thành công bước đầu.

