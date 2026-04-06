Tàu của Nhật Bản và Pháp đi qua được Hormuz, Hàn Quốc “sốt ruột”

Hãng vận tải biển hàng đầu Nhật Bản Mitsui O.S.K Lines cho biết, từ ngày 5/4 (theo giờ địa phương), tàu Green Sanvi của doanh nghiệp này đã đi qua được eo biển Hormuz. Đây là tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong hải trình từ Trung Đông đến Ấn Độ.

Mitusui O.S.K Lines khẳng định hàng hóa, thuyền viên và bản thân con tàu vẫn trong tình trạng an toàn, mặc dù đi qua khu vực nguy hiểm. Trước đó, tàu Sohar LNG chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của hãng này cũng đã có hải trình an toàn qua eo biển Hormuz.

Nhiều tàu hàng vẫn phải chờ đợi do không đi qua được em biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một một số tàu hàng, bao gồm cả tàu container, của Pháp đã thoát khỏi eo biển Hormuz thông qua “hành lang an toàn” của Iran, trong khi 26 tàu chở dầu và các loại hàng hóa khác của Hàn Quốc vẫn đang bị kẹt tại Vịnh Ba Tư, kể từ sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các nguồn tin từ Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc cho hay, hiện nay, các doanh nghiệp sở hữu 26 con tàu nêu trên đang cùng một số doanh nghiệp nước ngoài cũng có tàu bị mắc kẹt tiến hành tìm kiếm tuyến hàng hải khác để thay thế, nhưng vẫn chưa có phương án khả thi.

Từ trước đến nay, Chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì chủ trương không đàm phán riêng rẽ với Iran mà chỉ phối hợp cũng cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề. Trong bối cảnh áp lực từ doanh nghiệp ngày một tăng cao do thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, việc Seoul có thay đổi quan điểm nêu trên hay không đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Hàn Quốc.