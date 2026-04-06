中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu của Nhật Bản và Pháp đi qua được Hormuz, Hàn Quốc “sốt ruột”

Thứ Hai, 11:44, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nguồn tin của Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết nhiều tàu hàng của Nhật Bản và Pháp đã có hải trình an toàn qua eo biển Hormuz, vốn đang bị phong tỏa trên thực tế, trong khi nhiều tàu cùng loại của Hàn Quốc vẫn đang bị mắc kẹt.

Hãng vận tải biển hàng đầu Nhật Bản Mitsui O.S.K Lines cho biết, từ ngày 5/4 (theo giờ địa phương), tàu Green Sanvi của doanh nghiệp này đã đi qua được eo biển Hormuz. Đây là tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong hải trình từ Trung Đông đến Ấn Độ.

Mitusui O.S.K Lines khẳng định hàng hóa, thuyền viên và bản thân con tàu vẫn trong tình trạng an toàn, mặc dù đi qua khu vực nguy hiểm. Trước đó, tàu Sohar LNG chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của hãng này cũng đã có hải trình an toàn qua eo biển Hormuz.

tau cua nhat ban va phap di qua duoc hormuz, han quoc sot ruot hinh anh 1
Nhiều tàu hàng vẫn phải chờ đợi do không đi qua được em biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một một số tàu hàng, bao gồm cả tàu container, của Pháp đã thoát khỏi eo biển Hormuz thông qua “hành lang an toàn” của Iran, trong khi 26 tàu chở dầu và các loại hàng hóa khác của Hàn Quốc vẫn đang bị kẹt tại Vịnh Ba Tư, kể từ sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các nguồn tin từ Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc cho hay, hiện nay, các doanh nghiệp sở hữu 26 con tàu nêu trên đang cùng một số doanh nghiệp nước ngoài cũng có tàu bị mắc kẹt tiến hành tìm kiếm tuyến hàng hải khác để thay thế, nhưng vẫn chưa có phương án khả thi.

Từ trước đến nay, Chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì chủ trương không đàm phán riêng rẽ với Iran mà chỉ phối hợp cũng cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề. Trong bối cảnh áp lực từ doanh nghiệp ngày một tăng cao do thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, việc Seoul có thay đổi quan điểm nêu trên hay không đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Hàn Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: nhật bản pháp hàn quốc eo biển hormuz căng thẳng trung đông iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Iran quyết không mở lại eo Hormuz, chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vùng Vịnh

VOV.VN - Bất chấp đe dọa của Tổng thống Mỹ về đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ, đồng thời đang chuẩn bị để thiết lập một trật tự mới ở vịnh Ba Tư.

VOV.VN - Bất chấp đe dọa của Tổng thống Mỹ về đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ, đồng thời đang chuẩn bị để thiết lập một trật tự mới ở vịnh Ba Tư.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ