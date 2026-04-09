Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên

Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, bộ trưởng quốc phòng hai nước vừa có cuộc điện đàm nhằm trao đổi ý kiến về tình hình khu vực, vấn đề Iran, Trung Đông và đặc biệt là các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhất trí sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác song phương và hợp tác ba bên Nhật - Hàn - Mỹ về an ninh - quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. Ảnh Jiji Press.

Thông tin với báo chí về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh, hành động này đe dọa hòa bình, an ninh của Nhật Bản và khu vực, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Koizumi nói:

“Để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Mỹ theo dõi tình hình, thu thập, phân tích thông tin, thiết lập cơ chế ứng phó thích hợp”

Theo các nguồn tin quân sự của Hàn Quốc, từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 4 vụ phóng các loại tên lửa vào các ngày mùng 4 và 27/1, mùng 7 và mùng 8/4. Cùng với những phát ngôn cứng rắn về quan hệ liên Triều của Bình Nhưỡng, những hành động này đã khiến Nhật Bản và Hàn Quốc vô cùng lo ngại, trong khi Seoul vẫn đang nỗ lực hướng tới “hạ nhiệt” quan hệ hai miền.