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Triều Tiên phản đối kế hoạch viện trợ vật tư và thiết bị y tế của Hàn Quốc

Thứ Năm, 18:05, 08/10/2026
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VOV.VN - Triều Tiên đã có những phản ứng gay gắt đối với kế hoạch cung cấp các vật tư, thiết bị y tế của Hàn Quốc cho một bệnh viện ở Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo Jong – Trưởng ban Tổng vụ Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, chỉ trích việc Hàn Quốc có kế hoạch viện trợ thiết bị y tế cho Triều Tiên là "xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên".

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Bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm 8/10, bà Kim phê phán việc Hàn Quốc công khai thông tin về việc được Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh trừng phạt để thực hiện viện trợ y tế, đồng thời khẳng định việc Hàn Quốc nêu tình trạng thiếu hụt thuốc men, thiết bị y tế hay sự xuống cấp của hệ thống y tế Triều Tiên là hành động "xúc phạm" nước này.

Trong khi đó, theo tài liệu do Bộ Thống nhất Hàn Quốc trình lên Quốc hội, Chính phủ nước này có kế hoạch cung cấp 1.431 hạng mục thiết bị y tế, bao gồm máy chụp CT, xe cứu thương… trị giá 9,3 tỷ KRW (khoảng 6,9 triệu USD) cho một bệnh viện tại huyện Kangdong, thành phố Bình Nhưỡng và đã nhận được sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc vào tháng 5/2026.

Theo dự kiến ban đầu, việc vận chuyển các thiết bị y tế này dự kiến ​​sẽ hoàn tất trước ngày 22/11. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết kế hoạch này hiện vẫn đang ở giai đoạn cần phải có sự tham vấn với phía Triều Tiên và cơ quan này sẽ xem xét kỹ lưỡng về thời điểm cũng như phương thức hỗ trợ thực tế.

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Hàn Quốc và Mỹ đồng nhất quan điểm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó, 2 nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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