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Nhật Bản – Mỹ hợp tác trong lĩnh vực vận tải vũ trụ

Thứ Tư, 07:44, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh sự quan tâm toàn cầu đến lĩnh vực vũ trụ đang tăng mạnh, Chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã có những bước tăng cường hợp tác nhằm nâng cao sức cạnh tranh chung.

Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho hay, Tokyo và Washington vừa ký một bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như phóng tên lửa và các chuyến bay vũ trụ có người lái do các công ty tư nhân thực hiện, với mục tiêu cùng công nhận chéo các đánh giá an toàn tên lửa trong tương lai.

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Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vận tải vũ trụ Nhật - Mỹ tại Washington. Ảnh Phủ Nội các Nhật Bản

Bản ghi nhớ hợp tác nêu rõ việc trao đổi thông tin về luật pháp, quy định liên quan đến vận tải vũ trụ, bao gồm phóng tên lửa và các chuyến bay vũ trụ có người lái, nhằm tìm hiểu việc tiêu chuẩn hóa các tiêu chí an toàn giữa Nhật Bản và Mỹ, với mục tiêu là đạt được sự công nhận lẫn nhau về cách đánh giá an toàn – khâu quan trọng hiện đang được thực hiện riêng biệt.

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Tên lửa đẩy H3 số 6 của Nhật Bản tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima. Ảnh JAXA

Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác phóng tên lửa giữa các công ty vũ trụ Nhật Bản và Mỹ tại lãnh thổ của nhau và việc đưa các tàu vũ trụ có người lái được phóng từ Nhật Bản trở về Mỹ, góp phần hiện thực hóa kỳ vọng về sự hồi sinh và phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Liên quan việc các công ty Mỹ đang tìm hiểu khả năng phóng tên lửa từ các bãi phóng ở Hokkaido – cực Bắc Nhật Bản, ông Ryuzaki Takashi - Tổng Giám đốc Văn phòng xúc tiến chiến lược phát triển vũ trụ thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, cho biết: "Mỹ đặt kỳ vọng rất cao vào Nhật Bản trong lĩnh vực vũ trụ. Nhật Bản sở hữu công nghệ và chia sẻ cùng một khát vọng, vì vậy hai bên mong muốn xây dựng mối quan hệ tin cậy vững chắc và cùng nhau tiến lên".

 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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