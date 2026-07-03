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Nhật Bản hứng chịu trận động đất thứ 6 trong vòng 1 tuần

Thứ Sáu, 12:37, 03/07/2026
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VOV.VN - Vào lúc 11h05 hôm nay (3/7), theo giờ Hà Nội, lại xảy ra thêm một trận động mạnh tại Nhật Bản, gây lo ngại sâu sắc vì tần suất địa chấn dày diễn ra trong một thời gian ngắn.

 

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, vào lúc 13h05 hôm nay 3/7, theo giờ địa phương, tại thị trấn đảo Kumejima thuộc tỉnh Okinawa - cực Nam Nhật Bản, lại xảy ra thêm 1 trận động đất, với tâm chấn rất nông và chấn độ lên tới 6,4 độ.

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Bản đồ phân bố chấn động (Ảnh: NHK)

Mặc dù không gây thiệt hại và chỉ làm xáo trộn mặt biển ở khu vực gần tâm chấn, nhưng trận động đất hôm nay đang gây lo ngại sâu sắc, vì tần suất địa chấn dày diễn ra trong một thời gian ngắn.

Trong vòng 1 tuần qua, tại Nhật Bản đã xảy ra 6 trận động đất mạnh. Trong đó, trận đầu tiên mạnh 7,2 độ xảy ra lúc 7h30 sáng 25/6, với tâm chấn tại khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate. Các trận động đất thứ 2, thứ 3 và thứ 4 xảy ra ngay ngày hôm sau tại tỉnh Chiba, Ibaraki và khu vực có 5 hồ nổi tiếng bao quanh núi Phú Sỹ thuộc tỉnh Yamanashi - giáp ranh thủ đô Tokyo, với chấn độ lần lượt là 5,8, 4,1 và 5,6 độ, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo.

Tiếp đó, vào lúc 8 giờ 40 phút sáng 107, theo giờ địa phương, một trận động đất khác mạnh 5,1 độ đã xảy ra, với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía Bắc tỉnh Miyazaki, ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki, Fukuoka…

Hiện nay các nhà địa chấn học Nhật Bản đang tích cực nghiên cứu tính chất, cơ chế và mối tương quan của hiện tượng dị thường nêu trên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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