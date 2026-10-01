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Nhật Bản khởi động cơ chế “phòng thủ mạng chủ động”

Thứ Năm, 16:14, 01/10/2026
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VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (1/10), Chính phủ Nhật Bản kích hoạt một cơ chế an ninh mạng mới, nhằm ngăn chặn các vụ tấn công mạng “từ trong trứng nước”.

 

Dựa trên đạo luật về an ninh mạng được ban hành năm 2025, chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy cơ chế “phòng thủ mạng chủ động” để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, với phương châm hành động “nhanh chóng và đúng quy trình”.

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Phủ Thủ tướng Nhật Bản.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/10, để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, Cơ quan cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có quyền truy cập và vô hiệu hóa các máy chủ tấn công, nếu xác định có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu như điện lực, đường sắt…

Các biện pháp vô hiệu hóa bao gồm dừng hoặc xóa các chương trình có nguy cơ cao… Thêm nữa, từ ngày 1/10, tất cả các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu có nghĩa vụ phải báo cáo các cuộc tấn công mạng cho Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định, trước khi triển khai hành động, các cơ quan chức năng cần có sự chấp thuận trước từ Ủy ban quản lý thông tin truyền thông mạng độc lập.

Đồng thời với cơ chế mới nêu trên, Tokyo cũng đang và sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ khác. Thông tin với báo chí về chính sách an ninh mạng của chính phủ, Bộ trưởng chuyên trách chuyển đổi số của Nhật Bản Furukawa Toshiharu nhấn mạnh: “Mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng ngày càng nghiêm trọng, do đó, việc bảo đảm an ninh mạng đang trở thành vấn đề cấp thiết. Chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ, đào tạo nguồn nhân lực, thắt chặt hợp tác quốc tế, hướng tới nâng cao hiệu quả của an ninh mạng”.

Trong khuôn khổ các nỗ lực hướng tới việc thực hiện đầy đủ cơ chế “phòng thủ mạng chủ động”, chính phủ Nhật Bản cũng dự định bắt đầu thu thập thông tin liên quan để giám sát các cuộc tấn công mạng tiềm tàng từ mùa Thu năm sau.

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Nhật Bản: “bão giá chồng bão giá”

VOV.VN - Cùng với những cơn bão mang tính thời tiết cực đoan, những “cơn bão giá” đang liên tiếp xảy ra tại Nhật Bản, không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân, mà còn ảnh hưởng xấu tới mọi hoạt động kinh tế - xã hội của nước này.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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