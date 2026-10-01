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Nhật Bản: “bão giá chồng bão giá”

Thứ Năm, 06:06, 01/10/2026
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VOV.VN - Cùng với những cơn bão mang tính thời tiết cực đoan, những “cơn bão giá” đang liên tiếp xảy ra tại Nhật Bản, không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân, mà còn ảnh hưởng xấu tới mọi hoạt động kinh tế - xã hội của nước này.

Theo báo cáo vừa được công bố do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank (TDB) tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, trong tháng 10, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm 3.153 mặt hàng thực phẩm thiết yếu bị tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng 13%, trong khi trong tháng 9, con số này đã lên tới 4.900 mặt hàng.

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Trong tháng 10/2026, tại thị trường Nhật Bản sẽ có thêm 3.153 mặt hàng thực phẩm thiết yếu bị tăng giá (ảnh VOV Tokyo)

Đây là mức cao nhất trong hơn 3 năm qua, tính từ tháng 6 và tháng 7/2023, và là tháng thứ 2 liên tiếp, con số các mặt hàng bị đội giá vượt qua mức 3.000. Xét theo từng loại hàng hóa, nhóm "đồ uống có cồn và nước ngọt" có số lượng tăng giá nhiều nhất, bao gồm bia ít mạch nha và bia loại ba - những mặt hàng sẽ bị tăng thuế theo đợt sửa đổi thuế bia rượu vào tháng 10, với tổng cộng 1.399 mặt hàng.

Tiếp theo là gia vị như các loại nước chấm, nước tương… với 820 mặt hàng, thực phẩm chế biến như thực phẩm đóng hộp và đông lạnh… với 668 mặt hàng và bánh kẹo… với 165 mặt hàng. Nếu tính chung từ đầu năm, số lượng mặt hàng bị tăng giá trong năm nay là hơn 20.100 mặt hàng, vượt quá 20.000 mặt hàng trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo TDB, nguyên nhân của việc tăng giá bao gồm chi phí vận chuyển và nhân công tăng cao, cũng như xu hướng ngày càng tăng giá của vật liệu bao bì, đóng gói do tình hình căng thẳng ở Trung Đông. TDB cũng nhận định, đỉnh điểm của việc tăng giá sẽ diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 tới, còn sau đó có khả năng sẽ lắng dịu.

Tuy nhiên, theo phân tích của giới chuyên môn, môi trường chi phí, bao gồm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí nhân công, chi phí vận chuyển…. vẫn còn khắc nghiệt, và trong một số trường hợp, việc tăng giá vẫn không đủ bù chi. Vì vậy, vẫn tồn tại nhiều yếu tố có thể đẩy giá cả sản phẩm lên cao hơn nữa.

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Flydubai dừng bay đến Israel; Tel Aviv tăng cường an ninh hàng không

VOV.VN - Sau vụ việc máy bay của hãng hàng không UAE gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia sáng qua, Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ nước này. Trong khi đó, hãng hàng không UAE đã quyết định dừng bay vô thời hạn đến Israel.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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