Các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục lan rộng

Mới đây nhất là vụ tấn công nhằm vào Đại học Công lập Osaka được công bố hôm 5/10. Cơ sở đào tạo danh tiếng này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng sử dụng mã độc tống tiền ransomware. Sự cố hệ thống xảy ra vào rạng sáng ngày 2/10, khiến 500 máy chủ phải ngừng hoạt động, đồng thời, nhà trường cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy một phần dữ liệu đã bị thay đổi trái phép.

Ước tính, có ít nhất 130.000 trường hợp, bao gồm sinh viên hiện tại và cựu sinh viên, có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Nhà trường đã báo cáo sự việc tới Cơ quan cảnh sát và Bộ Giáo dục, đồng thời liên hệ với Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của Chính phủ và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra.

Lãnh đạo Đại học Công lập Osaka xin lỗi vì để xảy ra sự cố. Ảnh Kyodo

Trước đó, ngày 4/10 vừa qua, Nikkei - tờ báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản xác nhận, tài khoản phần mềm nghiệp vụ của nhân viên doanh nghiệp này đã bị tấn công mạng, dẫn đến việc khoảng 9.000 email mạo danh dẫn dụ người nhận truy cập vào các trang web độc hại đã được gửi đi tới các đối tác và những người từng làm việc với nhân viên của Nikkei.

Bước vào năm 2026, các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn, trong đó có cả vụ rò rỉ thông tin của khoảng 246.000 công chức Nhật Bản được công bố hôm 11/9. Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, trong nửa đầu năm nay, tại nước này đã có tổng cộng 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware).

Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong 6 tháng, kể từ khi dữ liệu này được thống kê, lưu trữ vào năm 2020. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã xử lý 7.607 vụ án tội phạm công nghệ cao, tăng 982 vụ so với cùng kỳ năm trước - cho thấy tốc độ chuyển dịch của tội phạm truyền thống sang không gian mạng đang diễn ra nhanh chóng.