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Thủ tướng Nhật Bản thận trọng với danh từ “siêu trí tuệ” của Tổng thống Mỹ

Thứ Năm, 15:53, 08/10/2026
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VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cách gọi “siêu trí tuệ” (Super Intelligence - SI) thay cho “trí tuệ nhân tạo (AI)” đã trở thành chủ đề chất vấn tại Quốc hội Nhật Bản, với nhiều ý kiến thận trọng.

Mặc dù Nhật Bản là một đồng minh của Mỹ và Thủ tướng đương nhiệm Takaichi Sanae được Tổng thống Mỹ Donald Trump coi là “bạn thân”, nhưng bà Takaichi tỏ ra thận trọng về việc Tổng thống Trump mạnh mẽ cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) nên được đổi thành "siêu trí tuệ (SI)", khi khẳng định rằng "Trong giai đoạn này, đó là AI".

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Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trả lời chất vấn tại Hạ viện. Ảnh: Jiji Press

Trong phiên chất vấn tại Hạ viện Nhật Bản hôm 8/10, trả lời câu hỏi của Đại diện Đảng Dân chủ nhân dân đối lập Tamaki Yuichiro về việc có đồng ý với ý kiến của Tổng thống Trump cho rằng AI nên được gọi là SI hay không, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh “Tại Nhật Bản, cái tên AI được sử dụng phổ biến trong các tài liệu của Chính phủ và các tài liệu học thuật, do đó sẽ khó có thể thay thế ngay bằng cái tên SI”.

Theo Thủ tướng Takaichi, cần xác định rõ sự cần thiết của những thay đổi, có tính đến tên gọi được sử dụng trong cộng đồng quốc tế và phản ứng của Chính phủ mỗi nước. Về sự an toàn của AI, bà kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh về AI (AI Summit) càng sớm càng tốt.

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Nhật Bản chủ động thúc đẩy hợp tác AI với ASEAN

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo (AI) ASEAN, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức trực tuyến phiên thảo luận chuyên đề ASEAN - Nhật Bản với chủ đề “Thúc đẩy sáng kiến hợp tác sáng tạo AI giữa ASEAN và Nhật Bản”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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