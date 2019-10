Nhật Bản không tham gia liên minh của Mỹ tại Trung Đông

Tuy nhiên, Nhật Bản cũng đang chuẩn bị triển khai lực lượng của riêng mình, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động vận chuyển dầu tới Nhật Bản.

Cờ Nhật Bản. Ảnh: Business Recorder.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định, hòa bình và ổn định tại Trung Đông là rất quan trọng đối với thế giới, trong đó có Nhật Bản. Sau khi nghiên cứu một cách toàn diện, Nhật Bản quyết định đưa ra biện pháp riêng của mình.



Tuy nhiên, ông Suga cũng nhấn mạnh, nước này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ mặc dù không tham gia Liên minh do Mỹ dẫn đầu. Nhật Bản có kế hoạch triển khai tàu chiến tới Vịnh Oman, phía bắc biển Arab và các khu vực lân cận, không bao gồm eo biển Hormuz- trung tâm căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Nhật Bản hiện phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu và nước này cố gắng giữ mối quan hệ thân thiện với Iran. Do đó, Nhật Bản vẫn do dự khi tham gia vào sáng kiến hàng hải do Mỹ dẫn đầu trong khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã nỗ lực làm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran thời gian qua nhưng không đạt kết quả./.