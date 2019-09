Nhật Bản lo ngại hoạt động đơn phương mới của Trung Quốc ở Biển Đông

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2019 có 4 phần bao gồm môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản, chính sách an ninh, quốc phòng Nhật Bản, 3 trụ cột quốc phòng Nhật Bản và những yếu tố trung tâm hình thành sức mạnh quốc phòng. Nội dung các phần khái quát về tình hình quốc phòng Nhật Bản, các nước trên thế giới, hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và các nước, khu vực…

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2019.

Mỹ, Trung Quốc, và Nga vẫn là những nước được Sách Trắng Nhật Bản năm nay tập trung đề cập và phân tích diễn biến hợp tác trong thời gian qua. Đặc biệt Sách Trắng quốc phòng năm nay đã đưa vị trí giới thiệu về Hàn Quốc từ vị trí thứ 2 năm 2018 xuống thứ 4 phần đánh giá môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản. Về lý do này Bộ Quốc phòng cho biết rằng đây cũng là điều bình thường khi từng năm có những đánh giá khác nhau về lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng sở dĩ có việc này do quan hệ hai nước gần đây căng thẳng về quan hệ thương mại và chính trị.



Liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Sách phân tích rằng trong thời gian qua, Mỹ-Triều Tiên đã có nhiều cuộc gặp song phương, nhưng vấn đề phi hạt nhân hóa chưa có những tiến triển cụ thể, do vậy, Nhật Bản vẫn luôn cảnh giác đối với những nguy cơ xấu do hạt nhân mang lại.

Đặc biệt Sách nhấn mạnh: Trung Quốc có những hoạt động đơn phương mới nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông. Hơn thế nữa, nước này còn phái rất nhiều tàu trong đó có tàu Liêu Ninh tham gia tập trận, bố trí binh lực ở khu vực Biển Đông và mở rộng hoạt động sang khu vực Thái Bình Dương. Tháng 6/2019, tàu Liêu Ninh cùng với tàu hỗ trợ chiến đấu đi qua khu vực biển Okinawa của Nhật Bản, tiến sâu vào Thái Bình Dương.

Sách lo ngại rằng thời gian tới, Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động của lực lượng trên biển, cho không quân tiến sâu vào khu vực Biển Đông và Thái Bình Dương. Động thái này đáng lo ngại và tập trung sự chú ý của dư luận quốc tế.

Với tình huống trên, Nhật Bản tập trung thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, Philippines, Indonesia…trong việc tăng cường năng lực của lực lượng hải quân trên biển, duy trì, phát triển tự do hàng hải dựa trên Luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh hàng hải trên quan hệ song phương, đa phương./.