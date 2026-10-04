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Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine

Chủ Nhật, 05:52, 04/10/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) đang chứng tỏ uy lực trên các chiến trường, Chính phủ Nhật Bản quyết định lựa chọn UAV của Ukraine để thử nhiệm cho mô hình phòng không nội địa.

Thông tin với báo chí tại Kiev nhân chuyến thăm Ukraine, ông Onodera Itsunori - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, đồng thời là cán bộ cấp cao của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), xác nhận Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) từ công ty SkyFall của Ukraine. Ông Onodera cũng cho biết sẽ xem xét các hình thức hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong tương lai, đồng thời đánh giá hiệu suất của khí tài nêu trên.

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Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori (thứ 2 từ bên trái) và Ngoại trưởng Andrii Sybiha. Ảnh: Kyodo

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Onodera cũng đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Andrii Sybiha và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov để thảo luận về các vấn đề, bao gồm cả hợp tác quốc phòng. Sau các cuộc gặp, ông chia sẻ với báo giới rằng phía Ukraine đã đề nghị hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển công nghệ đánh chặn UAV.

Theo các nguồn tin nội bộ của Nhật Bản, Chính phủ nước này đánh giá cao hiệu suất của UAV do Ukraine sản xuất, với nhận định cho rằng chúng có chất lượng tốt nhờ liên tục được cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực chiến. Nhật Bản cũng đang cân nhắc việc trang bị UAV tấn công của Ukraine cho Lực lượng Phòng vệ, với dự định kiểm chứng hiệu quả thực tế và các vấn đề trong quá trình vận hành, hướng tới việc triển khai chính thức.

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Một UAV của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Việc mua UAV từ Ukraine được nhận định là nằm trong khuôn khổ một dự án mà Nhật Bản đang gấp rút triển khai là cơ chế phòng thủ “Lá chắn UAV duyên hải”, được cấu thành bởi hàng ngàn UAV thuộc 10 chủng loại khác nhau, sử dụng cho các mục tiêu như thu thập thông tin, phát hiện sớm nguy cơ, phòng thủ ra-đa, đánh chặn chiến hạm của đối phương…với nguồn kinh phí tương đương khoảng 650 triệu USD thuộc ngân sách nhà nước năm 2026.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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