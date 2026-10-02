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Nhật Bản - Mỹ sửa đổi, gia hạn Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ

Thứ Sáu, 20:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Chiều 2/10, tại Tokyo, Nghị định thư gia hạn và sửa đổi Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Mỹ về nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ đã được chính thức ký kết. 

Nghị định thư này được Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và ông Michael Kratsios - Giám đốc Văn phòng chính sách khoa học công nghệ Nhà Trắng kiêm Cố vấn khoa học công nghệ của Tổng thống Mỹ trực tiếp ký kết. Trong đó, Thỏa thuận hợp tác song phương về nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ đã được xác nhận vô thời hạn, đồng thời một số sửa đổi đã được thực hiện trong phụ lục về quyền sở hữu trí tuệ, cùng nhiều nội dung khác, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng pháp lý cho hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước và thúc đẩy các dự án hợp tác khác nhau.

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Bộ Ngoại giao Nhật Bản (ảnh Reuters).

Trong cuộc gặp diễn ra sau lễ ký, Bộ trưởng Motegi đã nêu rõ ý định hiện thực hóa "thời kỳ vàng son" của hợp tác Nhật – Mỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Thỏa thuận sửa đổi. Đề cập các sáng kiến ​​Nhật – Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI-SI), ông Motegi kỳ vọng về việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực này tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái AI-SI "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" tại các quốc gia thuộc khu vực Nam bán cầu.

Về phần mình, ông Kratsios nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác Nhật - Mỹ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời bày tỏ ý định tăng cường hợp tác một cách cụ thể. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ thắt chặt hơn nữa hợp tác khoa học - công nghệ song phương dựa trên Thỏa thuận sửa đổi và xác nhận sẽ bắt đầu điều phối cho cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Nhật - Mỹ tiếp theo.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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