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Quy chế mới về lệ phí tư cách lưu trú của Nhật Bản chính thức có hiệu lực

Thứ Năm, 16:25, 01/10/2026
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VOV.VN - Hôm nay (1/10), quy định mới về mức thu lệ phí tư cách lưu trú và thị thực nhập cảnh của Nhật Bản chính thức có hiệu lực, với mức cao gấp nhiều lần so với trước đây. 

 

Theo Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản, lệ phí gia hạn và cấp mới tư cách lưu trú tại nước này, trước đây là 6.000 JPY (khoảng hơn 1 triệu VND) trực tiếp tại quầy và 5.500 JPY trực tuyến, sẽ được điều chỉnh với nhiều mức khác nhau.

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Quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến ngành du lịch Nhật Bản. Ảnh: VOV-Tokyo

Cụ thể, đối với thời gian lưu trú từ 3 tháng trở xuống, lệ phí sẽ là 10.000 JPY (tương đương khoảng 1.750.000 VND) cả tại quầy và trực tuyến. Đối với thời gian lưu trú 1 năm, lệ phí sẽ là 33.000 JPY tại quầy và 27.000 JPY trực tuyến. Đối với thời gian lưu trú từ 5 năm trở lên, lệ phí sẽ là 75.000 JPY (khoảng trên 13 triệu VND) tại quầy và 65.000 JPY trực tuyến. Ngoài ra, lệ phí cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn, trước đây chỉ được xử lý tại quầy với mức 10.000 JPY, sẽ tăng lên 200.000 JPY.

Hướng dẫn đánh giá giấy phép cư trú vĩnh viễn cho người nước ngoài cũng đã được sửa đổi và áp dụng từ ngày 1/10, theo đó, khi xác định yêu cầu về thu nhập, việc thu nhập hộ gia đình có liên tục vượt quá mức trung bình của công dân Nhật Bản hay không cũng sẽ được xem xét. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục phổ biến thông tin liên quan trên trang web và các kênh khác để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây và quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến ngành du lịch Nhật Bản. Ngoài ra, đây cũng được cho là vấn đề cần đặc biệt lưu ý đối với những người nước ngoài đang và sẽ sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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