Nhật Bản triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau trận động đất ở Đông Bắc

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản khoảng 1 giờ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nỗ lực hết sức cung cấp các biện pháp ứng phó khẩn cấp với thảm họa, bao gồm các công tác cứu hộ và giải cứu nạn nhân, với nguyên tắc ưu tiên tính mạng người dân là trên hết.

Kính của tòa nhà thuộc một viện dưỡng lão ở Aomori bị vỡ và vương vãi khắp nơi. Ảnh: NHK

Chính phủ Nhật Bản cũng chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về việc sơ tán và mức độ thiệt hại cho người dân, đồng thời kêu gọi những người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các trận động đất có độ lớn tương tự.

“Ngay sau khi xảy ra động đất, Chính phủ đã thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo sát tình hình để ứng phó kịp thời”, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh.

Vào lúc 9h30 sáng 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo những thông tin liên quan trận động đất. Ông Ayaki Ebita - Trưởng bộ phận Giám sát Động đất và Sóng thần cho rằng, đã không có các “cảnh báo sau động đất nào được ban hành ở khu vực ngoài khơi Hokkaido/Sanriku”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều trận động đất xảy ra đột ngột và không thể dự đoán trước. Vì vậy, khả năng xảy ra một trận động đất khác có độ lớn tương tự trong vòng một tuần là có thể xảy ra. Khuyến cáo người dân cần luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp.

Thông tin cập nhật mới nhất về những thiệt hại do trận động đất gây ra tính đến 10h sáng 25/6, có khoảng 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tại các địa phương của tỉnh Aomori, Iwate phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Thang máy tại một số bệnh viện, bao gồm Bệnh viện Chữ thập đỏ Hachinohe và Bệnh viện Lao động Aomori… đã bị dừng hoạt động đột ngột khiến một số người dân bị mắc kẹt trong các thang máy. Ngoài ra, chính quyền các địa phương cũng xác nhận có nhiều báo cáo về các sự cố xảy ra, hoặc thiệt hại khác, như “cửa bị kẹt”, đồ đạc bị đổ vỡ…

Theo Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East), các tuyến tàu cao tốc Shinkansen nối giữa Tokyo và Aomori đã tạm thời ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Trong khi đó, các cơ sở hạt nhân trong khu vực, như nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở tỉnh Aomori, nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi và cơ sở tái xử lý nhiên liệu hạt nhân Rokkasho tại Aomori… hiện chưa phát hiện bất thường xảy ra sau động đất. Công ty Điện lực Tohoku - đơn vị quản lý nhà máy Higashidori, cũng xác nhận cơ sở này không bị hư hại.

Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin và đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất.