English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản phát triển vệ tinh AI quân sự

Chủ Nhật, 15:15, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang nghiên cứu - phát triển một "vệ tinh trí tuệ nhân tạo (AI)" với mục tiêu phân tích nhanh các dữ liệu giám sát trong không gian nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phản công.

Vệ tinh trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) đang được Bộ Quốc phòng Nhật Bản chế tạo có chức năng thu thập, phân tích các dữ liệu giám sát trong không gian. Hệ thống này sẽ xử lý thông tin từ nhiều vệ tinh trong thời gian ngắn và gửi về mặt đất, hỗ trợ việc nhanh chóng đưa ra các quyết định kích hoạt các khí tài phòng thủ, phản kích.

nhat ban phat trien ve tinh ai quan su hinh anh 1
Trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: VOV-Tokyo.

Điều này được cho là sẽ góp phần tăng cường khả năng hoạt động của các loại tên lửa tầm xa hiện đang được triển khai của Nhật Bản và cải thiện khả năng phản công, nâng cao năng lực răn đe đối với các cuộc tấn công của đối phương, cũng như tăng cường khả năng ứng phó với mọi tình huống của Lực lượng phòng vệ.

Sự ra đời của loại vệ tinh AI này sẽ tạo ra nhiều ưu thế như chuyên môn hóa trong xử lý thông tin và đánh giá tình hình nhanh chóng… Các vệ tinh đang được phát triển sẽ không có khả năng giám sát trực tiếp, thay vào đó, chúng sẽ được dành riêng để tổng hợp thông tin thu thập được từ các vệ tinh khác và phân tích toàn diện bằng AI. Ngoài ra, từ không gian vũ trụ, các vệ tinh sẽ nhanh chóng xác định vị trí của các mục tiêu di chuyển nhanh như tàu thuyền tiếp cận các đảo xa, xe tăng, thiết giáp, thiết bị bay…

Trong khuôn khổ dự án, 1 vệ tinh thử nghiệm sẽ được một công ty Nhật Bản chế tạo trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2029, và hiệu năng của nó sẽ được kiểm chứng trên mặt đất. Sau đó, vệ tinh này sẽ được phóng vào không gian sau năm 2030 để xác nhận các tính năng cần thiết. AI trang bị cho vệ tinh cũng ​​sẽ được sản xuất trong nước.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng vừa đề xuất ngân sách lên tới 8.890,8 tỷ JPY (tương đương khoảng 58 tỷ USD) cho năm tài chính 2027. Ngân sách này có một phần dành cho "các phương thức chiến đấu mới" sử dụng AI và máy bay không người lái (UAV).

UAV Ukraine tap kich Nga, tap kich san bay, 1-6-2025 -SBU.jpg

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đức lần đầu phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ châu Âu
Đức lần đầu phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (5/9), công ty khởi nghiệp Isar Aerospace của Đức đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa vào không gian từ trung tâm phóng đặt tại Na Uy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của châu Âu nhằm tự chủ hoạt động phóng vệ tinh từ lãnh thổ của mình.

Đức lần đầu phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ châu Âu

Đức lần đầu phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (5/9), công ty khởi nghiệp Isar Aerospace của Đức đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa vào không gian từ trung tâm phóng đặt tại Na Uy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của châu Âu nhằm tự chủ hoạt động phóng vệ tinh từ lãnh thổ của mình.

Pháp tự tin về mức độ lợi hại của vệ tinh tình báo hỗ trợ Ukraine
Pháp tự tin về mức độ lợi hại của vệ tinh tình báo hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Nước Pháp đang tích cực hỗ trợ thông tin tình báo tín hiệu cho Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga. Pháp có những công cụ vệ tinh quân sự rất lợi hại để làm được điều đó. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Parly tự tin về tai mắt điện tử của nước này.

Pháp tự tin về mức độ lợi hại của vệ tinh tình báo hỗ trợ Ukraine

Pháp tự tin về mức độ lợi hại của vệ tinh tình báo hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Nước Pháp đang tích cực hỗ trợ thông tin tình báo tín hiệu cho Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga. Pháp có những công cụ vệ tinh quân sự rất lợi hại để làm được điều đó. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Parly tự tin về tai mắt điện tử của nước này.

Tổng thống Trump tìm cách cung cấp internet vệ tinh giữa bạo loạn Iran
Tổng thống Trump tìm cách cung cấp internet vệ tinh giữa bạo loạn Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 cho biết ông dự định sẽ nói chuyện với tỷ phú Elon Musk về việc khôi phục internet ở Iran, nơi dịch vụ internet đã bị cắt trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.

Tổng thống Trump tìm cách cung cấp internet vệ tinh giữa bạo loạn Iran

Tổng thống Trump tìm cách cung cấp internet vệ tinh giữa bạo loạn Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 cho biết ông dự định sẽ nói chuyện với tỷ phú Elon Musk về việc khôi phục internet ở Iran, nơi dịch vụ internet đã bị cắt trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?
Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

VOV.VN - Tại khu vực Nam Á, khi Ấn Độ và Pakistan chạy đua để đẩy nhanh năng lực tác chiến dựa trên sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách giữa khủng hoảng khu vực và thảm họa chiến tranh hạt nhân đang thu hẹp lại.

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

VOV.VN - Tại khu vực Nam Á, khi Ấn Độ và Pakistan chạy đua để đẩy nhanh năng lực tác chiến dựa trên sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách giữa khủng hoảng khu vực và thảm họa chiến tranh hạt nhân đang thu hẹp lại.

Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân
Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo quyền lực và vị thế trên trường quốc tế. Cuộc đua trong lĩnh vực vũ khí AI sôi động không kém trong lĩnh vực vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đua AI có những rủi ro và nét đặc trưng khác biệt với chạy đua hạt nhân.

Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân

Cuộc đua vũ khí trí tuệ nhân tạo (AI) dữ dội không kém vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo quyền lực và vị thế trên trường quốc tế. Cuộc đua trong lĩnh vực vũ khí AI sôi động không kém trong lĩnh vực vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đua AI có những rủi ro và nét đặc trưng khác biệt với chạy đua hạt nhân.

Nhật Bản sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn Quốc trên thị trường vũ khí
Nhật Bản sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn Quốc trên thị trường vũ khí

VOV.VN - Theo giới chuyên môn Hàn Quốc, sau khi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài được sửa đổi, sự hiện diện và sức cạnh tranh của nước này trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới sẽ tăng lên đáng kể.

Nhật Bản sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn Quốc trên thị trường vũ khí

Nhật Bản sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn Quốc trên thị trường vũ khí

VOV.VN - Theo giới chuyên môn Hàn Quốc, sau khi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài được sửa đổi, sự hiện diện và sức cạnh tranh của nước này trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới sẽ tăng lên đáng kể.

Nhật Bản dọn đường xuất khẩu vũ khí
Nhật Bản dọn đường xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Mới đây, Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) vừa hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí - khí tài quân sự ra nước ngoài. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng hướng tới việc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh.

Nhật Bản dọn đường xuất khẩu vũ khí

Nhật Bản dọn đường xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Mới đây, Ban nghiên cứu an ninh của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) vừa hoàn tất dự thảo đề xuất chuyển giao vũ khí - khí tài quân sự ra nước ngoài. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng hướng tới việc Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ