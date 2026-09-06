Nhật Bản phát triển vệ tinh AI quân sự

Vệ tinh trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) đang được Bộ Quốc phòng Nhật Bản chế tạo có chức năng thu thập, phân tích các dữ liệu giám sát trong không gian. Hệ thống này sẽ xử lý thông tin từ nhiều vệ tinh trong thời gian ngắn và gửi về mặt đất, hỗ trợ việc nhanh chóng đưa ra các quyết định kích hoạt các khí tài phòng thủ, phản kích.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: VOV-Tokyo.

Điều này được cho là sẽ góp phần tăng cường khả năng hoạt động của các loại tên lửa tầm xa hiện đang được triển khai của Nhật Bản và cải thiện khả năng phản công, nâng cao năng lực răn đe đối với các cuộc tấn công của đối phương, cũng như tăng cường khả năng ứng phó với mọi tình huống của Lực lượng phòng vệ.

Sự ra đời của loại vệ tinh AI này sẽ tạo ra nhiều ưu thế như chuyên môn hóa trong xử lý thông tin và đánh giá tình hình nhanh chóng… Các vệ tinh đang được phát triển sẽ không có khả năng giám sát trực tiếp, thay vào đó, chúng sẽ được dành riêng để tổng hợp thông tin thu thập được từ các vệ tinh khác và phân tích toàn diện bằng AI. Ngoài ra, từ không gian vũ trụ, các vệ tinh sẽ nhanh chóng xác định vị trí của các mục tiêu di chuyển nhanh như tàu thuyền tiếp cận các đảo xa, xe tăng, thiết giáp, thiết bị bay…

Trong khuôn khổ dự án, 1 vệ tinh thử nghiệm sẽ được một công ty Nhật Bản chế tạo trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2029, và hiệu năng của nó sẽ được kiểm chứng trên mặt đất. Sau đó, vệ tinh này sẽ được phóng vào không gian sau năm 2030 để xác nhận các tính năng cần thiết. AI trang bị cho vệ tinh cũng ​​sẽ được sản xuất trong nước.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng vừa đề xuất ngân sách lên tới 8.890,8 tỷ JPY (tương đương khoảng 58 tỷ USD) cho năm tài chính 2027. Ngân sách này có một phần dành cho "các phương thức chiến đấu mới" sử dụng AI và máy bay không người lái (UAV).