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Nhật Bản sẽ phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng bằng tên lửa đẩy nội địa

Chủ Nhật, 09:51, 02/08/2026
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VOV.VN - Sau thất bại của hai sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng bằng tên lửa đẩy của Mỹ, một doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản đã quyết định chuyển hướng sang dùng tên lửa H-3 do nước này tự nghiên cứu – phát triển.

“ispace” – một liên doanh của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản, và Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi cho biết vừa ký kết một hợp đồng vận tải không gian vũ trụ liên quan đến việc sử dụng tên lửa đẩy H-3 của Mitsubishi để đưa một tàu đổ bộ Mặt Trăng thế hệ mới do ispace nghiên cứu – phát triển lên không gian vào năm 2028.

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Tên lửa đẩy H-3. Ảnh JAXA

Từ trước đến nay, ispace đã 2 lần sử dụng tên lửa đẩy do công ty SpaceX của Mỹ cung cấp để đưa các tàu thám hiểm đi vào quỹ đạo Mặt Trăng, nhưng đều thất bại trong việc đổ bộ lên bề mặt Mặt Trăng. Theo lãnh đạo của ispace, quyết định này là nhằm xây dựng một hệ thống vận tải Mặt Trăng mang thương hiệu Nhật Bản.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc kết hợp năng lực vận tải không gian và độ tin cậy cao của công nghiệp vũ trụ Nhật Bản do Mitsubishi hỗ trợ với kinh nghiệm, kiến thức của ispace trong lĩnh vực vận tải Mặt Trăng sẽ đưa công nghiệp vũ trụ Nhật Bản lên một tầm cao mới”, ông Hakamada Takeshi – Tổng giám đốc điều hành của ispace nhấn mạnh.

Về phần mình, Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi cũng đánh giá cao ý nghĩa của hợp đồng quan trọng này.

“Dự án này đã trở thành kế hoạch xây dựng một hạ tầng mới với tên gọi hệ thống vận tải Mặt Trăng của Nhật Bản. Bằng quan hệ đối tác bền chặt, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp kinh doanh vũ trụ của Nhật Bản”, ông Igarashi Iwao – Giám đốc bộ phận công nghiệp vũ trụ của Mitsubishi khẳng định.

Trong khi đó, giới quan sát nhận định, hợp đồng này có ý nghĩa mang tính động lực đối với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản vào công cuộc chinh phục không gian và hợp tác của khu vực tư nhân sẽ góp phần tạo ra cục diện mới, đưa thương hiệu, mức độ nhận diện và uy tín của Nhật Bản lên một tầm cao mới trên bản đồ công nghiệp hàng không vũ trụ thế giới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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