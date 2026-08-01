Tàu thám hiểm của Nhật Bản lập kỷ lục mới về tiếp cận tiểu hành tinh ở cự ly gần

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), vào lúc 18h30 ngày 5/7, theo giờ địa phương, tàu thám hiểm không gian Hayabusa-2 của cơ quan này đã thực hiện một “chuyến bay lướt qua - Flyby” tiểu hành tinh Torifune - một tiểu hành tinh ở cách Trái Đất khoảng 100 triệu km, và đã ghi nhận được hình ảnh giống như “người tuyết” của thiên thể này.

Mô phỏng Tàu thám hiểm không gian Hayabusa-2. (Ảnh: Reuters)

Vào thời điểm đó, JAXA chỉ cho biết Hayabusa-2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao, lên tới 5,2 km/s, và độ dài của “chuyến bay lướt qua” này chỉ vào khoảng 800m, tính từ tâm tiểu hành tinh. Tuy nhiên, trong một công bố mới nhất, JAXA đã bổ sung thêm thông tin mới, khi cho biết Hayabusa-2 đã đến rất gần Torifune, với khoảng cách chưa đầy 400m. JAXA cũng điều chỉnh thông số của Torifune, với chiều dài khoảng 840m và đường kính trung bình khoảng 540m.

Theo các chuyên gia, từ trước đến nay, đã có nhiều sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh và kỷ lục tiếp cận gần nhất là do Trung Quốc thiết lập với 770m. Với kết quả lần này của Hayabusa-2, kỷ lục nêu trên đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản vẫn chưa thực sự hài lòng với kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác hiện nay.

Hayabusa-2 được phóng lên không gian vào năm 2014

Ông Mimasu Yuya – Trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết: “Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường”

Tàu thám hiểm không gian Hayabusa-2 được phóng lên vào năm 2014. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ 2 của Hayabusa-2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được các mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về Trái Đất vào tháng 12/2020. Sau Torifune, Hayabusa-2 sẽ sử dụng nốt lượng nhiên liệu còn lại để chuyển hướng sang mục tiêu cuối cùng là tiểu hành tinh 1998KY26 – một thiên thể nằm giữa quỹ đạo của Trái Đất và sao Hỏa.