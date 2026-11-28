Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, khí tài sẽ được triển khai tại căn cứ Kamifurano là "Đạn lượn tốc độ cao dạng thức 25" – một loại tên lửa tầm xa có thể tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của đối phương từ bên ngoài phạm vi phòng thủ (stand-off missiles) do Nhật Bản tự sản xuất.

Bệ phóng đạn lượn tốc độ cao dạng thức 25 của Nhật Bản. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Về thời điểm triển khai, Nhật Bản quyết định đẩy sớm thời gian là vì đã tiếp nhận sớm một phần trang thiết bị, đồng thời cần nhanh chóng bắt đầu công tác huấn luyện để sớm thiết lập khả năng vận hành. Hơn nữa, căn cứ Kamifurano sở hữu môi trường huấn luyện thuận lợi ở khu vực xung quanh và đã có sẵn cơ sở hạ tầng bảo dưỡng, tạo điều kiện phù hợp để xây dựng năng lực tác chiến.

Liên quan đến khả năng các nước láng giềng sẽ phản đối kế hoạch này, Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh: “Kể từ sau chiến tranh, Nhật Bản luôn nhất quán tuân thủ Hiến pháp, duy trì chính sách "chỉ phòng thủ", cam kết không trở thành một cường quốc quân sự gây đe dọa cho các nước khác và luôn đi trên con đường của một quốc gia hòa bình theo đúng phương châm cơ bản này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tuyệt đối không thay đổi định hướng phát triển như một quốc gia hòa bình”.

Bộ trưởng Koizumi cũng khẳng định, năng lực quốc phòng mà Nhật Bản sở hữu, bao gồm cả các loại tên lửa tấn công tầm xa, vẫn chỉ ở mức độ tối thiểu cần thiết để tự vệ, và sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp đất nước phải hứng chịu một cuộc tấn công vũ trang.

Để tránh gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào cho các quốc gia láng giềng và các nước khác, Nhật Bản luôn nỗ lực đảm bảo tính minh bạch về năng lực quốc phòng, đồng thời sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cam kết nêu trên.