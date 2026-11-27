Theo kết quả một cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản thực hiện cho thấy, số vụ bắt nạt học đường tại nước này được ghi nhận tại các trường học trên toàn quốc trong năm tài chính 2025 vừa qua lên tới 791.784 vụ, tăng 22.762 vụ so với năm 2024 trước đó, và là mức cao kỷ lục trong năm thứ năm liên tiếp.

Báo động về tình trạng bắt nạt học đường tại Nhật Bản. Ảnh: VOV/Tokyo

Trong số đó, tình trạng bắt nạt học đường ở các trường tiểu học ghi nhận mức cao nhất với 620.774 vụ, 146.217 vụ ở trường trung học cơ sở, 20.570 vụ ở trường trung học phổ thông và 4.223 vụ ở trường dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Trong năm 2025, Nhật Bản cũng ghi nhận số vụ được xếp vào nhóm “sự cố nghiêm trọng”, dẫn đến tổn hại thể chất (thậm chí tự tử) hoặc khiến học sinh phải nghỉ học dài hạn… đã tăng 394 vụ so với năm trước đó, với tổng cộng 1.798 vụ. Trong hầu hết các trường hợp này, các nhà trường đều đã phát hiện “là tình huống bắt nạt ngay từ đầu” và có hành động thích hợp. Tuy nhiên, có tới 279 trường hợp nhà trường không can thiệp dù đã có thông tin, vì tin rằng trẻ em có thể tự giải quyết vấn đề, và 349 trường hợp nhà trường ban đầu không hay biết về bất kỳ hành vi bắt nạt nào.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cũng đã tiến hành khảo sát lần đầu tiên về tình trạng “bắt nạt tình dục” học đường, đồng thời xác nhận đã xảy ra tới 8.158 trường hợp. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ra tuyên bố nhấn mạnh, “tình trạng bắt nạt tình dục đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng do sự lan rộng của mạng xã hội, gây tổn hại sâu sắc đến tinh thần và thể chất của trẻ em”. Cơ quan này sẽ “ngay lập tức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, trong trường hợp cần thiết, sẽ hợp tác với cảnh sát để có các biện pháp khẩn cấp”.

Theo các chuyên gia, tình trạng bắt nạt học đường tại Nhật Bản đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí con số thực tế có thể còn cao hơn mức thống kê, bởi không phải nạn nhân nào cũng đủ mạnh mẽ để đứng lên tố cáo những kẻ từng bạo hành mình. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, cùng với sự quan tâm sát sao của bậc phụ huynh đối với con nhỏ, các nhà trường cần tăng cường quan tâm đến những đối tượng học sinh dễ bị bắt nạt, như học sinh khuyết tật, đồng tính, lưỡng tính hoặc chuyển đổi giới tính, thường xuyên thực hiện công tác tuần tra chống hành vi bắt nạt để tránh xảy ra các sự việc đau lòng.