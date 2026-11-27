Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, trong hơn 2 năm kể từ khi "Phương châm cơ bản về thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)" của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được ban hành, sự phát triển và triển khai công nghệ liên quan đến AI đã diễn ra với tốc độ chưa từng thấy.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. Ảnh: Jiji Press

Do đó, mục tiêu của Tầm nhìn này không chỉ dừng lại ở việc sử dụng AI và dữ liệu, mà còn là thông qua AI và dữ liệu để chuyển đổi thông tin thành hành động nhanh chóng hơn, đồng thời mở rộng trí tuệ con người và năng lực hành động của các đơn vị trực thuộc, từ đó thay đổi căn bản phương thức phát huy sức mạnh quốc phòng.

Điều này đòi hỏi con người phải là chủ thể xác định mục tiêu, chỉ huy và chịu trách nhiệm, đồng thời đảm bảo năng lực tự lựa chọn và duy trì sử dụng các hệ thống AI cũng như dữ liệu cần thiết. Nói cách khác, Tầm nhìn này hướng tới việc biến AI và dữ liệu thành sức mạnh bảo vệ đất nước, kết nối các năng lực của Lực lượng Phòng vệ để phát huy tối đa sức mạnh tổng thể.

Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh: “Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ chú trọng vào 3 yếu tố là chuyển đổi thông tin thành quyết định và hành động một cách nhanh chóng, đảm bảo con người nắm quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm, tự chủ trong việc lựa chọn và liên tục cải tiến các hệ thống AI. Đặc biệt, để thúc đẩy sự tích hợp thực chất, việc khai thác dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác, vượt qua các rào cản giữa các quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân là yếu tố không thể thiếu. Vì vậy, chúng tôi xác định dữ liệu là tài sản chiến lược giúp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thiết lập cơ chế quản lý thống nhất về AI, dữ liệu và kỹ thuật số trong toàn hệ thống, xây dựng nền tảng để khai thác dữ liệu cần thiết trên phạm vi Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ”

Theo Bộ trưởng Koizumi, Tầm nhìn này không chỉ dừng lại ở việc công bố. Dựa trên Ba văn kiện an ninh, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực thi, cụ thể hóa thành các dự án thực tế và sớm triển khai những phần có thể thực hiện ngay nhằm biến AI và dữ liệu thành sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh.