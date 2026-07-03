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Cải chính

Nhật Bản tăng mạnh lệ phí thủ tục lưu trú đối với người nước ngoài

Thứ Sáu, 15:45, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch tăng phí cấp giấy phép cư trú đối với người nước ngoài. Đáng chú ý, riêng lệ phí cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn (vĩnh trú), mức tăng sẽ gấp 20 lần so với hiện tại.

Những quy định mới được Chính phủ Nhật Bản đưa ra là bước đi cụ thể hóa đối với Đạo luật Kiểm soát Nhập cư sửa đổi được Quốc hội nước này thông qua vào cuối tháng 5 vừa qua.

nhat ban tang manh le phi thu tuc luu tru doi voi nguoi nuoc ngoai hinh anh 1
Nhật Bản dự kiến tăng gấp 20 lần lệ phí làm thủ tục cấp visa vĩnh trú, với lý giải người nước ngoài cao kỷ lục

Các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10 sắp tới sau khi hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến của người dân, bắt đầu được triển khai kể từ hôm nay (3/7). Theo đó, mức phí thực tế thay vì áp dụng đồng giá cào bằng 6.000 yên (khoảng gần 1 triệu VNĐ) tại quầy và 5.500 yên trực tuyến như hiện tại, sẽ được phân loại và tăng mạnh theo thời hạn cư trú tại Nhật Bản.

Cụ thể, đối với thời hạn visa được cấp từ 3 tháng trở xuống, mức phí làm thủ tục sẽ tăng lên thành 10.000 yên, áp dụng cho cả việc làm thủ tục tại quầy và trực tuyến, visa thời hạn 1 năm là 33.000 yên tại quầy và 27.000 yên trực tuyến, visa từ 5 năm trở lên tăng lên thành 75.000 yên tại quầy và 65.000 yên trực tuyến.

Đáng chú ý, lệ phí đối với cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn (hay còn gọi là vĩnh trú, hay thường trú nhân), hiện chỉ được xử lý tiếp nhận tại quầy, sẽ tăng từ mức 10.000 yên lên thành 200.000 yên, tăng gấp 20 lần so với quy định hiện tại.

Riêng đối với những người được xác nhận đang gặp khó khăn về tài chính và đã được cấp quy chế tị nạn, lệ phí làm thủ tục lưu trú sẽ được xem xét nhân đạo và quy định giảm một phần.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thu thêm về khoảng 69-92 tỷ yên mỗi năm từ việc triển khai chính sách mới này. Nguồn ngân sách thu thêm sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào các chương trình hỗ trợ người nước ngoài, như giáo dục ngôn ngữ tiếng Nhật, hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập cuộc sống, cũng như thắt chặt các biện pháp quản lý đối với những trường hợp cư trú bất hợp pháp. Mặc dù vậy, chính sách này đang nhận phải nhiều luồng phản ứng trái chiều trong cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Hiroshi Hiraguchi nhấn mạnh, số lượng người nước ngoài tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục. Do đó, ​chi phí cần thiết để quản lý công bằng vấn đề nhập cư và cư trú dự kiến sẽ tăng lên. Để có thể đảm bảo đủ nguồn tài chính, Nhật Bản cần phải yêu cầu người nước ngoài gánh chịu một khoản phí hợp lý.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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