  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc công bố mô hình vũ trụ số tái hiện 13,8 tỷ năm tiến hóa của vũ trụ

Thứ Năm, 15:16, 23/04/2026
VOV.VN - Ngày 23/4, Đài thiên văn Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã công bố dự án mô phỏng vũ trụ mang tên “Thiên Diễn”, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực thiên văn học tính toán và siêu máy tính.

Dự án do các nhà khoa học Trung Quốc dẫn dắt cùng sự tham gia của một nhóm nghiên cứu quốc tế, đã xây dựng thành công một “vũ trụ ảo kỹ thuật số” với độ chính xác cao, phục vụ nghiên cứu lịch sử hình thành và tiến hóa của vũ trụ.

Ngày 23/4, Đài thiên văn Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã công bố dự án mô phỏng vũ trụ mang tên “Thiên Diễn”. Ảnh: CCTV

Theo giới khoa học, “vũ trụ ảo kỹ thuật số” là mô hình số hóa được dựng nên nhờ năng lực tính toán cực lớn của siêu máy tính. Mô hình này có thể mô phỏng gần với thực tế cấu trúc và diễn biến của vũ trụ trong suốt 13,8 tỷ năm, kể từ sau “Vụ Nổ Lớn” (Big Bang) đến thời điểm hiện tại. Toàn bộ các giai đoạn phát triển quan trọng của vũ trụ được tái hiện bằng dữ liệu số, giúp giới nghiên cứu có thêm “bản đồ dẫn đường” để khám phá những bí ẩn lớn của không gian.

Nhà nghiên cứu Vương Kiều, thuộc Đài thiên văn Quốc gia Trung Quốc, cho biết sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ ban đầu ở trạng thái tương đối đồng đều nhưng dần phát triển thành cấu trúc dạng mạng lưới. Trong mô phỏng “Thiên Diễn”, nhóm nghiên cứu đã sử dụng tới 4,2 nghìn tỷ hạt ảo để mô tả chi tiết quá trình hình thành và tiến hóa của cấu trúc vũ trụ trên thang thời gian 13,8 tỷ năm.

Không chỉ dừng ở việc tái hiện cấu trúc vật chất lớn, “Thiên Diễn” còn tích hợp mô hình vật lý về sự hình thành thiên hà, cho phép cung cấp nhiều thông tin quan trọng như hình ảnh, phổ năng lượng và đặc tính phát triển của các thiên hà. Việc đối chiếu dữ liệu từ vũ trụ mô phỏng với các quan sát thực tế được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giải mã bản chất của vật chất tối, năng lượng tối, đồng thời giúp làm sáng tỏ hơn các quy luật tiến hóa của thiên hà.

Dữ liệu từ dự án cũng được đánh giá có ý nghĩa lớn đối với các chương trình quan sát thiên văn quy mô quốc tế, trong đó có Kính thiên văn khảo sát của Trạm Vũ trụ Trung Quốc (CSST) và sứ mệnh Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Theo thông tin được công bố, đây là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu liên tục. Các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng phần mềm tự phát triển, đồng thời tối ưu thuật toán và lập trình cho hệ thống siêu máy tính trong nước. Tổng sản lượng dữ liệu khoa học thu được lên tới 13 petabyte (PB), cho thấy năng lực ngày càng tăng của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ học tính toán và tính toán hiệu năng cao.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ đón phi hành gia nước ngoài đầu tiên
VOV.VN - Trung Quốc đã hoàn tất công tác tuyển chọn đợt đầu tiên đối với các phi hành gia nước ngoài tham gia Chương trình vũ trụ có người lái. Hai ứng viên mang quốc tịch Pakistan đã được lựa chọn vào danh sách phi hành gia dự bị và sẽ sang Trung Quốc huấn luyện trong thời gian tới.

Trung Quốc muốn nâng cấp hành lang kinh tế với Lào
VOV.VN - Ngày 21/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Lào tăng cường các cơ chế đối thoại liên chính phủ, nâng cao hiệu quả và chất lượng kết nối đường sắt giữa hai nước và cùng nhau xây dựng phiên bản nâng cấp của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Lào.

Trung Quốc tuyên bố quan hệ với Philippines đối mặt "khó khăn nghiêm trọng"
VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ngày 22/4 đã ra tuyên bố phản đối phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng nước này, nhấn mạnh “quan hệ Trung Quốc - Philippines đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng”.

