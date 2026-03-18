Nhật Bản tiếp tục giữ thái độ thận trọng đối với vấn đề Iran

Trong phiên họp của Ủy ban ngân sách Thượng viên Nhật Bản hôm nay (18/3), trả lời chất vấn của các Thượng nghị sỹ về việc cử chiến hạm và Lực lượng phòng vệ đến eo biển Hormuz, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định “Nhật Bản chưa đưa ra bất cứ quyết định nào”, đồng thời cho biết “sẽ cân nhắc kỹ lưỡng những gì Nhật Bản có thể làm, sau khi các bên liên quan đạt được và thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ”.

Thủ tướng Takaichi trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban ngân sách Thượng viện Nhật Bản ngày 18/3 (ảnh NHK)

Liên quan cuộc chiến tại Iran và cách thức đối phó, giải quyết vấn đề của Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi cho biết: “Cho đến nay, Chính phủ đã có những giao thiệp cần thiết với phía Iran, đồng thời, cũng đã truyền đạt quan điểm của mình với Mỹ. Ngoài ra, Chính phủ cũng trao đổi ý kiến với các nước G7 và các nước đối tác khác ở nhiều cấp độ khác nhau. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể sớm ổn định tình hình”.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng khẳng định sẽ dựa vào lợi ích quốc gia để đưa ra những quyết định cần thiết trong thời gian thích hợp.