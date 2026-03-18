Nhật Bản tiếp tục giữ thái độ thận trọng đối với vấn đề Iran
VOV.VN - Bất chấp những áp lực ngày một gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm yêu cầu Nhật Bản cử chiến hạm đến eo biển Hormuz, cũng như ngay trước thềm cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật- Mỹ, với khả năng áp lực sẽ gia tăng hơn nữa từ phía người đứng đầu Nhà Trắng, Nhật Bản vẫn rất thận trọng đối với vấn đề Iran.
Trong phiên họp của Ủy ban ngân sách Thượng viên Nhật Bản hôm nay (18/3), trả lời chất vấn của các Thượng nghị sỹ về việc cử chiến hạm và Lực lượng phòng vệ đến eo biển Hormuz, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định “Nhật Bản chưa đưa ra bất cứ quyết định nào”, đồng thời cho biết “sẽ cân nhắc kỹ lưỡng những gì Nhật Bản có thể làm, sau khi các bên liên quan đạt được và thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ”.
Liên quan cuộc chiến tại Iran và cách thức đối phó, giải quyết vấn đề của Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi cho biết: “Cho đến nay, Chính phủ đã có những giao thiệp cần thiết với phía Iran, đồng thời, cũng đã truyền đạt quan điểm của mình với Mỹ. Ngoài ra, Chính phủ cũng trao đổi ý kiến với các nước G7 và các nước đối tác khác ở nhiều cấp độ khác nhau. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể sớm ổn định tình hình”.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng khẳng định sẽ dựa vào lợi ích quốc gia để đưa ra những quyết định cần thiết trong thời gian thích hợp.