Nhật Bản tiếp tục giữ thái độ thận trọng đối với vấn đề Iran

Thứ Tư, 18:24, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp những áp lực ngày một gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm yêu cầu Nhật Bản cử chiến hạm đến eo biển Hormuz, cũng như ngay trước thềm cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật- Mỹ, với khả năng áp lực sẽ gia tăng hơn nữa từ phía người đứng đầu Nhà Trắng, Nhật Bản vẫn rất thận trọng đối với vấn đề Iran.

Trong phiên họp của Ủy ban ngân sách Thượng viên Nhật Bản hôm nay (18/3), trả lời chất vấn của các Thượng nghị sỹ về việc cử chiến hạm và Lực lượng phòng vệ đến eo biển Hormuz, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định “Nhật Bản chưa đưa ra bất cứ quyết định nào”, đồng thời cho biết “sẽ cân nhắc kỹ lưỡng những gì Nhật Bản có thể làm, sau khi các bên liên quan đạt được và thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ”.

nhat ban tiep tuc giu thai do than trong doi voi van de iran hinh anh 1
Thủ tướng Takaichi trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban ngân sách Thượng viện Nhật Bản ngày 18/3 (ảnh NHK)

Liên quan cuộc chiến tại Iran và cách thức đối phó, giải quyết vấn đề của Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi cho biết: “Cho đến nay, Chính phủ đã có những giao thiệp cần thiết với phía Iran, đồng thời, cũng đã truyền đạt quan điểm của mình với Mỹ. Ngoài ra, Chính phủ cũng trao đổi ý kiến với các nước G7 và các nước đối tác khác ở nhiều cấp độ khác nhau. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể sớm ổn định tình hình”.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng khẳng định sẽ dựa vào lợi ích quốc gia để đưa ra những quyết định cần thiết trong thời gian thích hợp.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Mỹ điều chuyển lực lượng chiến đấu từ Nhật Bản sang Trung Đông
Mỹ điều chuyển lực lượng chiến đấu từ Nhật Bản sang Trung Đông

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Mỹ đang đẩy nhanh việc điều chuyển lực lượng từ Nhật Bản và Hàn Quốc sang Trung Đông nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.

Mỹ điều chuyển lực lượng chiến đấu từ Nhật Bản sang Trung Đông

Mỹ điều chuyển lực lượng chiến đấu từ Nhật Bản sang Trung Đông

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Mỹ đang đẩy nhanh việc điều chuyển lực lượng từ Nhật Bản và Hàn Quốc sang Trung Đông nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.

Nhật Bản bắt đầu mở kho dự trữ dầu chiến lược
Nhật Bản bắt đầu mở kho dự trữ dầu chiến lược

VOV.VN - Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 16/3, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu giải phóng đợt dầu đầu tiên từ kho dự trữ quốc gia nhằm bình ổn giá nhiên liệu trong nước. 

Nhật Bản bắt đầu mở kho dự trữ dầu chiến lược

Nhật Bản bắt đầu mở kho dự trữ dầu chiến lược

VOV.VN - Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 16/3, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu giải phóng đợt dầu đầu tiên từ kho dự trữ quốc gia nhằm bình ổn giá nhiên liệu trong nước. 

Nhật Bản dự kiến xả kho dự trữ dầu kỷ lục vào hôm nay
Nhật Bản dự kiến xả kho dự trữ dầu kỷ lục vào hôm nay

VOV.VN - Nhật Bản dự kiến bắt đầu giải phóng kho dự trữ dầu mỏ quốc gia từ ngày 16/3, nhằm giảm bớt tác động từ cú sốc giá dầu do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran gây ra.

Nhật Bản dự kiến xả kho dự trữ dầu kỷ lục vào hôm nay

Nhật Bản dự kiến xả kho dự trữ dầu kỷ lục vào hôm nay

VOV.VN - Nhật Bản dự kiến bắt đầu giải phóng kho dự trữ dầu mỏ quốc gia từ ngày 16/3, nhằm giảm bớt tác động từ cú sốc giá dầu do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran gây ra.

