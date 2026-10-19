Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy mục tiêu “chung sống an toàn với người nước ngoài”

Trong bối cảnh sự quan tâm của Quốc hội và dư luận Nhật Bản về chính sách đối với người nước ngoài đang lên đến đỉnh điểm, Bộ trưởng Tư pháp nước này Yamashita Takashi đã chia sẻ ý kiến một cách thẳng thắn xung quanh những đề xuất nghiêm khắc như xóa bỏ hoàn toàn tình trạng cư trú bất hợp pháp, thu hồi quyền vĩnh trú, hay việc trục xuất cả gia đình người vi phạm…

Nhật Bản kiên định mục tiêu xây dựng một xã hội cộng sinh có trật tự với người nước ngoài. Ảnh VOV Tokyo

Bộ trưởng Yamashita chỉ trích các hành vi vi phạm pháp luật và quy định của một bộ phận người nước ngoài đã gây ra tâm lý bất an, thiếu tin tưởng trong công chúng, thậm chí, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, bên cạnh việc khẳng định sẽ xử lý kiên quyết các hành vi sai phạm, người đứng đầu ngành tư pháp Nhật Bản cũng nhấn mạnh “tư tưởng bài ngoại cực đoan là điều tuyệt đối không được phép tồn tại”.

Ông khẳng định lại mục tiêu "xây dựng một xã hội chung sống có trật tự với người nước ngoài", nơi người Nhật và người nước ngoài tôn trọng lẫn nhau, cùng sinh sống an toàn và an tâm, đồng thời bảo vệ những người nước ngoài tuân thủ quy định và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại trước sự phân biệt đối xử, hoặc các phát ngôn thù ghét.

Bộ trưởng Yamashita cho biết: “Thủ tướng Takaichi đã đưa ra 11 chỉ thị cho ngành tư pháp. Trong đó, điểm thứ 7 nhấn mạnh cần phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường xử lý tình trạng cư trú bất hợp pháp, tăng cường các biện pháp quản lý người nước ngoài, xem xét lại phương thức tiếp nhận lao động nước ngoài. Tất cả những biện pháp này là nhằm chuẩn bị môi trường cần thiết cho việc kiến tạo một xã hội cộng sinh an toàn”.

Bộ trưởng Yamashita cũng nhấn mạnh phương châm “xử lý mọi vấn đề dựa trên sự cân bằng giữa các cân nhắc nhân đạo và việc duy trì kỷ luật”. Bên cạnh đó, các nội dung được ông Yamashita đề cập như chuyển đổi từ chế độ thực tập sinh kỹ năng sang chế độ "đào tạo và làm việc", tăng cường quản lý cư trú, xây dựng các chương trình học tiếng Nhật và tìm hiểu về hệ thống pháp luật Nhật Bản dành cho người nước ngoài... là những thông tin quan trọng cho thấy định hướng chính sách đối với người nước ngoài trong thời gian tới của Nhật Bản.