Số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tăng kỷ lục

Theo số liệu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, tính đến hết tháng 6 vừa qua, số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã tăng 3,8% và đạt mức khoảng hơn 4,281 triệu người, tăng 155.631 người so với cuối năm 2025, và chiếm tới 3,48% tổng dân số Nhật Bản. Đây cũng là con số cao nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản.

Người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục, chiếm tới 3,48% tổng dân số Nhật Bản.

Xét theo địa phương, Thủ đô Tokyo đứng đầu cả nước khi là nơi sinh sống của gần 1/5 tổng số người nước ngoài tại Nhật Bản (với khoảng 824.486 người, chiếm 5,76% dân số của riêng Tokyo). Tiếp theo lần lượt là Osaka (với 389.846 người), Aichi (369,849 người), Kanagawa (331,515 người) và Saitama (305.867 người). Phân loại theo tư cách lưu trú, “visa vĩnh trú” chiếm số lượng lớn nhất với hơn 961.300 người, tiếp theo là “Kỹ sư/Chuyên gia Nhân văn/Dịch vụ Quốc tế” với hơn 516.200 người và “Du học sinh” với hơn 479.600 người.

Xét theo quốc gia/khu vực, người Trung Quốc đứng đầu danh sách cư dân nước ngoài tại Nhật Bản với hơn 941.000 người. Cộng đồng người Việt Nam đứng thứ 2 với hơn 693.800 người, Hàn Quốc đứng thứ 3 với hơn 408.700 người, và Philippines với hơn 362.800 người.

Xét về tỷ lệ gia tăng mạnh mẽ nhất trong số 10 cộng đồng lớn nhất tại Nhật Bản, số lượng người dân đến từ Indonesia tăng đáng kể nhất với hơn 41.000 người (lên mức 307.456 người), tiếp theo lần lượt là Nepal tăng gần 34.000 người (lên mức 334.850 người), Myanmar (tăng 29.035 người lên 211.602 người)…

Dù tổng số người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản đạt đỉnh lịch sử, nhưng số lượng người mới nhập cảnh ngắn hạn trong 6 tháng đầu năm 2026 vừa qua lại ghi nhận ở mức hơn 19.707.000 người, giảm nhẹ hơn 21.500 người so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều loại hình cư trú cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh mẽ, đáng chú ý nhất là tư cách lưu trú “quản lý doanh nghiệp” - nơi nhận hệ quả trực tiếp từ quyết định cải cách mang tính bước ngoặt, trong bối cảnh vào tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản quyết định tăng đáng kể các tiêu chí cấp visa để ngăn chặn tình trạng trục lợi, khiến số lượng lưu trú dạng này giảm từ 3.300 trong cùng kỳ năm 2025 xuống còn 600 trường hợp, giảm khoảng 80%.

Một số liệu đáng chú ý khác, tính đến ngày 1/7 năm nay, số lượng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản sau khi hết hạn visa là 65.200 người, giảm 3.300 người (tương đương 4,8%) so với số liệu được công bố hồi đầu năm nay.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yamashita Takashi nhấn mạnh, việc giảm số lượng người cư trú bất hợp pháp thời gian qua là minh chứng mạnh mẽ cho thấy những nỗ lực mà Nhật Bản đã triển khai, trong đó bao gồm việc tăng cường thực thi pháp luật, mang lại hiệu quả tích cực. Vì vậy, Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp và hướng tới việc quản lý nhập cư, cư trú một cách chặt chẽ, thông suốt để cả công dân Nhật Bản và người nước ngoài đều có thể chung sống an toàn, an ninh.