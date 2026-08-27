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Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal tăng nhanh, quốc tế khẩn trương cứu hộ

Thứ Năm, 12:12, 27/08/2026
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VOV.VN - Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng trăm người mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 162 người được xác nhận thiệt mạng và con số vẫn tiếp tục tăng.

 

Các đội cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập do trận lũ quét tại Nepal. Quốc tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ quốc gia này.

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Bùn đất trong trận lũ quét Nepal. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức du lịch Nepal, 579 du khách được báo mất tích, trong đó hơn 400 người là người nước ngoài. Trong danh sách này có hơn 100 công dân Ấn Độ, 47 công dân Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh, 24 người Canada và một số công dân các quốc gia khác. Phần lớn là khách du lịch, người leo núi và người hành hương tới khu vực này.

Hiện công tác cứu hộ đang được tăng cường với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Nepal hiện huy động hàng nghìn nhân viên, gồm quân đội, cảnh sát, cùng các đội y tế và 15 trực thăng tham gia tìm kiếm, cứu hộ. Riêng lực lượng cảnh sát đã triển khai hơn 3.300 người tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hàn Quốc hôm nay (27/8) đã quyết định cử một đội phản ứng nhanh gồm 11 thành viên tới Nepal, trong bối cảnh 9 công dân Hàn Quốc vẫn mất liên lạc và 10 công dân nước này đang bị cô lập và chờ sơ tán. Đội dự kiến tới Kathmandu để phối hợp tìm kiếm, cứu hộ và xác minh tình trạng của các công dân Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Nepal. Các nhóm cứu trợ đang phân phát nước uống, bạt che, chăn, bộ sơ cứu, cáng và các vật dụng thiết yếu.

Tổ chức Y tế thế giới cũng đã huy động thuốc men, vật tư y tế và lều đa năng để duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe tại những khu vực bị ảnh hưởng. WHO cho biết đang phối hợp với Bộ Y tế Nepal theo dõi các nguy cơ dịch bệnh và bảo đảm người dân tiếp tục được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu.

Ấn Độ cũng đã đưa hàng cứu trợ tới Nepal, gồm lều bạt, lương thực và các vật tư thiết yếu. New Delhi cũng thiết lập các đường dây nóng để hỗ trợ công dân Ấn Độ mất liên lạc hoặc bị mắc kẹt tại Nepal.

Mỹ cam kết hỗ trợ 500.000 USD cho các hoạt động ứng phó thảm họa và cử một chuyên gia cố vấn tới hỗ trợ Nepal. Liên hợp quốc cùng các đối tác nhân đạo cũng đang đưa nhân lực và hàng cứu trợ tới các cộng đồng bị ảnh hưởng. Australia, Canada, Anh và một số quốc gia khác cũng đang phối hợp với chính quyền Nepal để xác minh và hỗ trợ công dân mất tích.

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34 người Australia và 5 người New Zealand mất tích trong lũ quét ở Nepal

VOV.VN - Lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8 đã khiến ít nhất 160 người chết - con số này dự kiến tiếp tục tăng do nơi đây là địa điểm được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Theo báo cáo ban đầu, hiện có gần 40 công dân Australia và New Zealand bị mất tích trong khu vực này.

Xem thêm: 

>> Điều gì gây ra dòng lũ kinh hoàng ở Nepal?

Đình Nam/VOV-New Delhi
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