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Thời sự quốc tế trưa 27/8: Lũ quét gây thiệt hại lớn tại Nepal và Trung Quốc

Thứ Năm, 14:35, 27/08/2026
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VOV.VN - Một trận sạt lở quy mô lớn kèm lũ quét xảy ra tại khu vực cửa khẩu Gyirong, biên giới Trung Quốc - Nepal, khiến ít nhất 160 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích ở hai phía biên giới.

Xem thêm:

>> Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal tăng nhanh, quốc tế khẩn trương cứu hộ

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PV/VOV.VN
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