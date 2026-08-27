Thời sự quốc tế trưa 27/8: Lũ quét gây thiệt hại lớn tại Nepal và Trung Quốc

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VOV.VN - Vừa qua Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công một địa điểm phóng tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, địa điểm này đã bị nhắm mục tiêu bằng 2 tên lửa hành trình Iskander và 7 UAV tấn công Geran-4 Seeker.
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VOV.VN - Lũ quét và sạt lở tại Trung Quốc, Nepal khiến hơn 900 người mất tích, trong đó có nhiều du khách và người hành hương nước ngoài.
VOV.VN - Lũ quét và sạt lở tại Trung Quốc, Nepal khiến hơn 900 người mất tích, trong đó có nhiều du khách và người hành hương nước ngoài.
VOV.VN - Lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8 đã khiến ít nhất 160 người chết - con số này dự kiến tiếp tục tăng do nơi đây là địa điểm được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Theo báo cáo ban đầu, hiện có gần 40 công dân Australia và New Zealand bị mất tích trong khu vực này.
VOV.VN - Lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8 đã khiến ít nhất 160 người chết - con số này dự kiến tiếp tục tăng do nơi đây là địa điểm được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Theo báo cáo ban đầu, hiện có gần 40 công dân Australia và New Zealand bị mất tích trong khu vực này.
VOV.VN - Các nhà khoa học cho rằng một vụ sạt lở lớn liên quan đến băng và đá có thể đã gây ra dòng lũ dữ dội quét qua Nepal và Tây Tạng, trong khi khả năng do mưa lớn được đánh giá thấp.
VOV.VN - Các nhà khoa học cho rằng một vụ sạt lở lớn liên quan đến băng và đá có thể đã gây ra dòng lũ dữ dội quét qua Nepal và Tây Tạng, trong khi khả năng do mưa lớn được đánh giá thấp.
VOV.VN - Thảm họa lũ quét kinh hoàng xảy ra tại khu vực biên giới dãy Himalaya giữa Nepal và khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 26/8 đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng và hơn 400 người còn đang mất tích. Giới chức lo ngại số người chết dự kiến sẽ còn tăng mạnh.
VOV.VN - Thảm họa lũ quét kinh hoàng xảy ra tại khu vực biên giới dãy Himalaya giữa Nepal và khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 26/8 đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng và hơn 400 người còn đang mất tích. Giới chức lo ngại số người chết dự kiến sẽ còn tăng mạnh.
VOV.VN - Bắt đầu từ rạng sáng 27/8, những trận mưa dữ dội đã đổ xuống 2 tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản và ngay lập tức đã gây ngập lụt nghiêm trọng.
VOV.VN - Bắt đầu từ rạng sáng 27/8, những trận mưa dữ dội đã đổ xuống 2 tỉnh Ishikawa và Toyama của Nhật Bản và ngay lập tức đã gây ngập lụt nghiêm trọng.
VOV.VN - Trận động đất mạnh cấp độ 7,4 tại Colombia hôm 10/8 đã để lại hậu quả rất nặng nề, khiến nhiều tòa nhà đổ sập gây ra thương vong lớn. Hiện vẫn đang diễn ra công tác tìm kiếm cứu hộ những người còn bị vùi dưới đống đổ nát.
VOV.VN - Trận động đất mạnh cấp độ 7,4 tại Colombia hôm 10/8 đã để lại hậu quả rất nặng nề, khiến nhiều tòa nhà đổ sập gây ra thương vong lớn. Hiện vẫn đang diễn ra công tác tìm kiếm cứu hộ những người còn bị vùi dưới đống đổ nát.
VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ở miền tây Colombia hôm 10/8 đã làm ít nhất 111 người thiệt mạng, gây hư hại cho hàng trăm tòa nhà và khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khi người thân cùng lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm giữa những đống gạch vụn.
VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ở miền tây Colombia hôm 10/8 đã làm ít nhất 111 người thiệt mạng, gây hư hại cho hàng trăm tòa nhà và khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khi người thân cùng lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm giữa những đống gạch vụn.