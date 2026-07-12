Cảnh hành động của So Ji Sub trong Đặc vụ Kim tái xuất được tạo bởi công nghệ AI

Trong Đặc vụ Kim tái xuất có một phân đoạn dài khoảng ba phút miêu tả quá khứ của nhân vật chính, quản lý Kim, do So Ji Sub thủ vai. Cảnh quay này được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành một ví dụ hiếm hoi về một bộ phim truyền hình Hàn Quốc sử dụng một phân đoạn duy nhất do AI tạo ra để kể một câu chuyện dài như vậy.

Phân cảnh này được tạo ra bằng AICRON, một nền tảng trí tuệ nhân tạo do các chuyên gia hiệu ứng hình ảnh (VFX) Hàn Quốc phát triển. Lấy bối cảnh ở Triều Tiên, phân cảnh kể về quản lý Kim khi anh thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt và đã được trình chiếu trong tập đầu tiên và tập thứ hai của bộ phim.

Một cảnh trong phim Đặc vụ Kim tái xuất của truyền hình SBS (Ảnh: SBS)

Đoạn phim do AI tạo ra bao gồm các cảnh hành động quy mô lớn như vụ nổ nhà cửa, rượt đuổi xe tốc độ cao trên đường phủ tuyết và xuyên hầm, lật xe và va chạm, lặn xuống nước và các hoạt động trục vớt xe. Nó cũng mô tả các cuộc đấu súng, cận chiến và các cảnh quay cận cảnh nhân vật, khắc phục một trong những hạn chế chính của video do AI tạo ra bằng cách duy trì tính nhất quán cao của nhân vật xuyên suốt chuỗi cảnh.

Những cảnh quay như vậy thường đòi hỏi một ngân sách sản xuất đáng kể, bao gồm quay phim ở nước ngoài, xây dựng bối cảnh quy mô lớn, hiệu ứng đặc biệt thực tế và công việc hiệu ứng hình ảnh chuyên sâu. Nhóm sản xuất đã chọn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thể hiện hiệu quả câu chuyện về quá khứ của Giám đốc Kim đồng thời giảm thiểu nhu cầu sản xuất phim người thật tốn kém.

Nam diễn viên So Ji Sub, bên phải, trong một cảnh phim từ bộ phim truyền hình Đặc vụ Kim tái xuất. (Ảnh: SBS)

“Chúng tôi đã tích hợp rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI) vào các sản phẩm sắp tới. Người xem sẽ được thông báo thông qua phụ đề trên màn hình mỗi khi AI được sử dụng. Giảm chi phí sản xuất chắc chắn là một lợi thế, nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở việc chứng minh rằng điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được. Tôi tin rằng khán giả sẽ ngày càng đánh giá cao điều này hơn theo thời gian”, CEO Hong Sung Chang của Studio S nói về các sáng kiến ​​trí tuệ nhân tạo của công ty tại ngày hội truyền thông phim truyền hình của đài SBS.

Từ trái sang, các diễn viên Choi Dae Hoon, So Ji Sub và Yoon Kyung Ho tạo dáng trong buổi họp báo ra mắt phim Đặc vụ Kim tái xuất tại trụ sở SBS. (Ảnh: Yonhap)

Hãng phim cho biết: “Việc toàn bộ phân cảnh được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ do Hàn Quốc phát triển là điều rất có ý nghĩa. Dựa trên kinh nghiệm này, chúng tôi dự định tiếp tục phát triển AICRON thành một nền tảng trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nội dung thương mại”.