Nhật Bản và Saudi Arabia thắt chặt hợp tác bảo đảm hòa bình Trung Đông

Mở đầu cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu chia buồn sâu sắc về việc nhiều người thiệt mạng, trong đó có công dân Saudi Arabia, do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi kể từ đầu tháng 10/2026. Tokyo lên án mạnh mẽ loạt vụ tấn công của lực lượng Houthi, đồng thời nhấn mạnh các hành động bạo lực nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự là không thể dung thứ.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al-Saud và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Saudi Arabia)

Ngoại trưởng Motegi truyền đạt những nỗ lực mà Nhật Bản đã thực hiện, trong đó có việc mạnh mẽ kêu gọi lực lượng Houthi ngay lập tức ngừng các hành động làm leo thang căng thẳng và trực tiếp kêu gọi Iran thúc giục lực lượng Houthi kiềm chế, cũng như bày tỏ sự tôn trọng đối với những nỗ lực tối đa của Saudi Arabia trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông, bao gồm cả Yemen.

Ông Motegi cho rằng ổn định và hòa bình ở Yemen chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để sớm khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Về tình hình liên quan đến Iran, ông cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục làm việc với các nước liên quan để tạo môi trường thuận lợi cho việc đạt được các giải pháp ngoại giao.

Về phần mình, Hoàng thân Faisal bin Farhan Al-Saud - Ngoại trưởng Saudi Arabia, đánh giá cao việc Nhật Bản đã có lập trường cứng rắn đối với lực lượng Houthi và thể hiện sự đoàn kết với Saudi Arabia, đồng thời cho biết Saudi Arabia sẵn sàng hợp tác để đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản.

Ngoại trưởng Faisal cũng giải thích về phản ứng của Saudi Arabia đối với tình hình xung quanh Yemen, cũng như triển vọng về tình hình xung quanh Iran, bao gồm cả các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Hoàng thân Faisal cũng tuyên bố Saudi Arabia mong muốn hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và năng lượng của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).