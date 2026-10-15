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Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích Saudi Arabia

Thứ Năm, 06:24, 15/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa không đối không tấn công một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia trên không phận tỉnh Saada, miền Bắc Yemen.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, mới đây tuyên bố lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào máy bay quân sự của Saudi Arabia.

Trong thông báo ngắn đăng trên mạng xã hội X, ông Saree cho biết mục tiêu là một tiêm kích Eurofighter Typhoon cất cánh từ căn cứ không quân Taif, miền Tây Saudi Arabia.

houthi tuyen bo ban trung tiem kich saudi arabia hinh anh 1
Môt tên lửa được lực lượng Houthi tuyên bố phóng nhằm vào Israel, hình ảnh cắt từ video công bố tháng 12/2024. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Houthi, chiếc tiêm kích đã bị tấn công bằng tên lửa không đối không khi đang hoạt động trên không phận tỉnh Saada, Tây Bắc Yemen.

“Máy bay đã bị tên lửa đánh trúng trực tiếp và hiện có nguy cơ rơi”, ông Saree tuyên bố.

Tuyên bố của Houthi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa lực lượng này và Saudi Arabia vẫn diễn biến phức tạp.

Hiện giới chức liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu chưa đưa ra tuyên bố hoặc xác nhận thông tin về vụ tấn công do Houthi công bố.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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