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Houthi tuyên bố tấn công sân bay và cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia

Thứ Tư, 18:50, 14/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen trưa 14/10 thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia. Hoạt động tập kích nhằm đáp trả cái gọi là “hành vi thù địch” của Riyadh nhằm vào Yemen thời gian qua.

Thông báo trên mạng xã hội X của Houthi trưa 14/10 cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái (UAV) cảm tử tấn công sân bay quốc tế King Khalid, cùng các cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco ở thủ đô Riyadh và tỉnh Dharan, phía Nam Saudi Arabia. Nhóm vũ trang thân Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc không quân Saudi Arabia đánh phá các mục tiêu ở Yemen, trong đó có một cơ sở dầu khí ở thủ đô Sanaa ngày 13/10.

houthi tuyen bo tan cong san bay va co so dau khi tai saudi arabia hinh anh 1
Khói bốc lên từ một cơ sở dầu ở Saudi Arabia. Ảnh minh họa: Reuters.

Trước đó, Cơ quan Phòng vệ dân sự Saudi Arabia sáng nay ban cảnh báo nguy cơ bị tấn công khẩn cấp tại 2 tỉnh Riyadh và Dharan. Không lâu sâu đó, truyền thông khu vực dẫn lời cư dân thủ đô Riyadh cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong thành phố. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Thiệt hại liên quan cũng chưa được công bố.

Theo giới phân tích, hoạt động tập kích dữ dội chưa từng có của Houthi vào Saudi Arabia - quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới - là một trong những nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu liên tục tăng cao thời gian qua.

Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra trưa nay, giờ địa phương, tại khu vực nội đô thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Một số đánh giá ban đầu nhận định các tiếng nổ có thể là do tên lửa thù địch, hoặc do vũ khí đánh chặn của lực lượng phòng không Saudi Arabia không gây ra.

Các nguồn tin từ Riyadh cho biết, các vụ nổ do cư dân sống bên trong thành phố này báo cáo. Ngay trước đó, Cơ quan Phòng vệ dân sự Saudi Arabia đã ban cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ bị tấn công ở khu vực thủ đô Riyadh và tỉnh Kharj, phía Nam nước này.

Thủ đô Riyadh, đặc biệt là sân bay quốc tế King Khalid, đã bị lực lượng Houthi ở Yemen tập kích dữ dội trong khoảng một tuần qua. Giới chức Saudi Arabia xác nhận các cuộc tấn công của Houthi đã khiến tổng cộng 14 người chết và hơn 300 người bị thương. Toàn bộ hoạt động bay đến và đi từ sân bay King Khalid bị đình trệ với hàng trăm chuyến bay bị hủy. Nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế, đã quyết định dừng bay vô thời hạn đến Riyadh.    

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Saudi Arabia, có thể ảnh hưởng tới dân cư ở bất kỳ đâu trên thế giới. Phát biểu trong cuộc họp thường niên của IMF tại Bangkok, Thái Lan, bà Georgieva nhấn mạnh nền kinh tế Saudi Arabia có vai trò quan trọng với khu vực và thế giới. Vì vậy, khi kinh tế của quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng, tác động của nó có thể lan rộng khắp toàn cầu, tới người dân ở mọi nơi.

Bá Thi/VOV-Cairo
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