Nhiều khu vực miền Bắc Trung Quốc hứng chịu mưa lớn kỷ lục trong tháng 6

Theo số liệu từ cơ quan khí tượng Trung Quốc, kể từ đầu tháng 6, các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc có lượng mưa tích lũy cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Tính đến ngày 25/6, nhiều địa phương như Hà Bắc, Thiên Tân, đông bắc Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm và một phần Hắc Long Giang ghi nhận lượng mưa vượt 100 mm, cao hơn từ 50% đến hơn 100% so với cùng kỳ.

Mưa lũ tại Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Đáng chú ý, ba tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Liêu Ninh có tổng lượng mưa trong tháng 6 lọt vào nhóm 5 năm cao nhất trong lịch sử cùng kỳ. Riêng tại Thạch Gia Trang, lượng mưa đạt 126,6 mm, cao hơn 2 lần so với mức trung bình nhiều năm.

Không chỉ lượng mưa tăng, số ngày có mưa tại nhiều địa phương cũng gia tăng rõ rệt. Tại các khu vực như Hà Bắc, phía đông Nội Mông, Thiên Tân và dải Đông Bắc, số ngày mưa nhiều hơn từ 2 đến 4 ngày so với trung bình, một số nơi tăng trên 4 ngày. Đặc biệt, các thành phố như Thẩm Dương và Trường Xuân ghi nhận tới 17–18 ngày mưa trong tháng.

Các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cho biết nguyên nhân chính là do hoạt động thường xuyên của các hệ thống xoáy lạnh trên cao, bao gồm xoáy lạnh Đông Bắc và xoáy lạnh Mông Cổ. Đây là các hình thái thời tiết có cường độ mạnh, di chuyển chậm và thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày.

Trong quá trình hoạt động, các xoáy lạnh liên tục đưa không khí lạnh xuống phía Nam, kết hợp với luồng không khí ấm ẩm, gây ra mưa rào và dông trên diện rộng tại miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, cũng như trung và đông Nội Mông. Cục bộ có thể xuất hiện thời tiết cực đoan như dông mạnh, gió giật và mưa đá.

Giới chuyên gia nhận định, việc các xoáy lạnh hoạt động dày đặc và kéo dài là nguyên nhân chính khiến lượng mưa và số ngày mưa tại miền Bắc Trung Quốc trong tháng 6 năm nay tăng cao bất thường.