Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc, miền Nam nước này đang phải hứng chịu một đợt mưa lớn mới. Trong ngày 28/6, mưa vừa đến mưa to đã xảy ra ở các khu vực phía Đông và Nam Tây Nam, phía Nam Giang Nam và miền Nam Trung Quốc, một số nơi mưa rất to.

Mưa lớn ở Phủ Điền, Phúc Kiến ngày 25/06, gây ngập lụt nghiêm trọng trong khu vực nội thành. Ảnh: Mạng Thời tiết Trung Quốc

Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này dự báo, từ ngày 29/6 đến 3/7, vành đai mưa chính sẽ dần di chuyển về phía Bắc đến vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, với lượng mưa tăng cường. Mưa to đến rất to, thậm chí cực lớn, sẽ xảy ra ở Vân Nam, Quý Châu, phía Nam Trùng Khánh và nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc, kèm theo dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá và các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt khác.

Theo thông tin thêm trên mạng Thời tiết Trung Quốc, mưa lớn ở phía Tây của vành đai mưa chính vẫn tập trung ở Vân Nam, Quảng Tây và Quý Châu. Đợt mưa này kéo dài và có lượng mưa tích lũy lớn, các khu vực chịu ảnh hưởng trùng với đợt mưa từ 18-25/6, gây ra sức tàn phá cao. Đặc biệt, ở Quý Châu và Quảng Tây, do mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất đã bão hòa, nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp rất cao, do vậy cần cẩn trọng phòng ngừa lũ quét, thiên tai địa đất và ngập lụt đô thị do mưa lớn gây ra.

Còn theo dự báo trung hạn của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ có từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương trong 10 ngày tới, trong đó có 1 cơn bão có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam nước này.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải nhóm họp trong ngày 28/6 để phân tích, đánh giá diễn biến lượng mưa và tình hình lũ lụt, đồng thời đưa ra các phương án cụ thể để phòng ngừa và kiểm soát mưa lũ.

Bộ này kêu gọi các Sở Thủy lợi địa phương và các cơ quan quản lý lưu vực sông theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác phòng chống lũ lụt và lũ quét ở các sông vừa và nhỏ. Bộ này cũng yêu cầu điều tiết khoa học hệ thống thủy lợi lưu vực, tăng cường tuần tra và bảo vệ các hồ chứa và đê điều ven sông, áp dụng các biện pháp an toàn cho các dự án đang xây dựng trong mùa lũ.