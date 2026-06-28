Nhiều tàu hàng chờ được đi qua eo Hormuz theo chỉ dẫn của Iran

Các nguồn tin cho biết, trong những giờ qua, hầu như không còn phương tiện nào di chuyển qua eo Hormuz theo luồng lưu thông do Oman chỉ định. Đồng thời, luồng di chuyển do Iran chỉ định, đang có rất nhiều tàu hàng chờ được lưu thông. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch các tàu và số lượng thủy thủ đi cùng, không được đề cập.

Động thái này được ghi nhận sau khi Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh chiều qua thông báo đã nhận báo cáo về việc một tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Phương tiện có tên gọi Kiku, mang cờ Panama. Đây là tàu thương mại thứ 2 bị tấn công tại eo Hormuz chỉ trong ít ngày. Trước đó, chiều 25/6, một tàu thương mại mang cờ Singapore, cũng được báo cáo đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại eo Hormuz, cách cảng Dahit của Oman chỉ 12km về phía Đông Nam.

Một chiếc xuồng máy đi qua các tàu đang neo đậu trên eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố Bandar Abbas của Iran, ngày 11/6/2026 (Ảnh: AP)

Vụ tấn công chiều 25/6 khiến Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên hợp quốc (IMO) phải tuyên bố đình lại chiến dịch giải cứu hơn 600 tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư. Chiến dịch được khởi động ngày 23/6, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thêm một số thống nhất quan trọng về kiến tạo hòa bình, tại vòng đàm phán cấp cao tổ chức ở Thụy Sỹ. Theo số liệu của IMO, trong 3 ngày triển khai chiến dịch, cơ quan này đã phối với các bên liên quan, sơ tán được 115 tàu cùng khoảng 2.500 thủy thủ ra khỏi vịnh Ba Tư an toàn.

Tại thời điểm Iran bắt đầu phong tỏa eo Hormuz để đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel cuối tháng 2/2026, có khoảng hơn 2.000 tàu cùng hơn 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư.