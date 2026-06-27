Thêm một tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Theo các nguồn tin khu vực, phương tiện bị tấn công hôm nay (27/6) là tàu chở dầu Kiku mang cờ Panama. Tàu bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định và bị hư hại, nhưng không gây thương vong và cũng không xảy ra sự cố tràn dầu. Phương tiện sau đó tiếp tục hải trình, dù cảng đến không được đề cập.

Đây là tàu hàng thứ 2 bị tấn công tại eo biển Hormuz chỉ trong ít ngày. Trước đó, chiều 25/6, một tàu thương mại mang cờ Singapore cũng được báo cáo đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại eo biển Hormuz, cách cảng Dahit của Oman chỉ 12km về phía Đông Nam. Cuộc tấn công không gây thương vong và con tàu vẫn có thể tiếp tục di chuyển theo lộ trình đã định.

Các tàu chở hàng trên Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, nhìn từ phía Bắc Ras al-Khaimah, gần khu vực giáp ranh với vùng Musandam của Oman, ngày 11/3/2026. Ảnh: Reuters

Lực lượng Mỹ cáo buộc Iran thực hiện cuộc tấn công và đã phát động chiến dịch tập kích trả đũa dữ dội nhắm vào hàng loạt mục tiêu Iran tại khu vực ven Vịnh Ba Tư đêm 26/6. Tehran cực lực lên án hành động của Washington và đã triển khai nhiều máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ đặt tại Bahrain trong sáng nay để đáp trả.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hôm 14/6, lực lượng hai bên tập kích nhau. Bước leo thang khiến dư luận khu vực lo ngại kế hoạch khởi động lại các cuộc đàm phán kỹ thuật Mỹ - Iran tại Thụy Sỹ vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, bị phá sản. Tuy nhiên, cho đến chiều nay (27/6), chưa có bên nào đưa ra thông báo chính thức liên quan về vòng đàm phán này.