Mỹ và các nước vùng Vịnh (GCC) phản đối thu phí eo Hormuz

Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các Ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), công bố chiều 25/6, tại cuộc họp đặc biệt tổ chức ở Manama, Bahrain, nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới 3 nước vùng Vịnh. Tuyên bố nêu rõ eo biển Hormuz cần được mở lại một cách hoàn toàn, vô điều kiện, miễn phí và không chịu bất kỳ hạn chế nào về lưu thông. Mỹ và GCC phản đối mọi loại phí, lệ phí hay bất kỳ nỗ lực kiểm soát nào đối với eo Hormuz.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ và 6 nước GCC gồm Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman, đưa ra trong bối cảnh Iran nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz và sẽ triển khai thu một số loại phí đối với tàu thuyền đi qua vùng biển này.

Trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran ngày 28/2, eo Hormuz chưa từng bị bất kỳ bên nào kiểm soát hay đe dọa áp đặt chủ quyền cũng như thu phí.