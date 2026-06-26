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Mỹ và các nước vùng Vịnh (GCC) phản đối thu phí eo Hormuz

Thứ Sáu, 05:39, 26/06/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cùng đồng cấp các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), ngày 25/6 ra tuyên bố chung, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và phản đối việc áp đặt thu phí đối với tuyến vận tải quốc tế đặc biệt này.

Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các Ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), công bố chiều 25/6, tại cuộc họp đặc biệt tổ chức ở Manama, Bahrain, nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới 3 nước vùng Vịnh. Tuyên bố nêu rõ eo biển Hormuz cần được mở lại một cách hoàn toàn, vô điều kiện, miễn phí và không chịu bất kỳ hạn chế nào về lưu thông. Mỹ và GCC phản đối mọi loại phí, lệ phí hay bất kỳ nỗ lực kiểm soát nào đối với eo Hormuz.

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Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ và 6 nước GCC gồm Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman, đưa ra trong bối cảnh Iran nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz và sẽ triển khai thu một số loại phí đối với tàu thuyền đi qua vùng biển này.

Trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran ngày 28/2, eo Hormuz chưa từng bị bất kỳ bên nào kiểm soát hay đe dọa áp đặt chủ quyền cũng như thu phí.

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Iran tiếp tục tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran ngày 23/6 tiếp tục khẳng định quyền quản lý và kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới mà Tổng thống Mỹ cũng đe dọa có thể áp đặt thu phí.

Bá Thi/VOV-Cairo
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