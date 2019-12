Nhốt 2 con trong ô tô có nhiệt độ lên tới 60 độ C, mẹ bị bắt

Ngày 29/12, người dân đã báo cảnh sát sau khi phát hiện một bé trai và một bé gái đang gào khóc trong chiếc ô tô khóa kín, đỗ tại trung tâm mua sắm ở vùng ngoại ô Springvale của Melbourne. Cảnh sát đã tới giải cứu hai em nhỏ và bắt giữ người mẹ.

Người mẹ có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc bỏ rơi trẻ nhỏ tại phiên tòa ngày 30/12. Ảnh: Daily Mail

Theo tờ Seven News, hôm đó nhiệt độ ngoài trời chỉ 25 độ C, nhưng nhiệt độ bên trong xe ô tô có thể lên tới 60 độ C. Cả hai đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học, đều bị sốc nhiệt và đã được đưa tới bệnh viện để theo dõi.

Trước đó, vào ngày 19/12, 8 đứa trẻ bị bỏ quên trong xe ô tô có nhiệt độ lên tới 40 độ C đã được giải cứu tại Australia.

Bác sĩ Dilip Dhupelia, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia tại bang Queensland, từng cảnh bảo về việc không bao giờ để quên một đứa trẻ trong xe. Ông cho biết, cơ thể trẻ em nóng lên nhanh gấp 3-5 lần so với người lớn và việc đỗ xe trong bóng râm cũng không giúp ích gì trong việc bảo vệ trẻ nhỏ.

“Một số người có nhận thức sai lầm về cách bảo vệ này. Cho dù chỉ là 10 phút, cũng nên hạ cửa kính ô tô xuống 4-5 cm, không nên khóa kín xe”, Dhupelia nói.

Sốc nhiệt xảy ra khi quá trình điều chỉnh nhiệt độ tự nhiên của cơ thể trẻ em hoạt động không đúng cách, khi nhiệt độ cơ thể vượt quá 40 độ C. Trẻ em có thể tử vong nếu nhiệt độ thân thể chạm ngưỡng 41,5-42 độ C.

Mỗi năm, có khoảng 5.000 trẻ em được giải cứu sau khi bị nhốt trong xe ô tô tại Australia. Theo thống kê, từ ngày 1/9/2017 đến ngày 31/8/2019, dịch vụ cấp cứu Ambulance Victoria đã ghi nhận 1.587 trường hợp bị nhốt trong xe ô tô, phần lớn là trẻ em mới biết đi và trẻ sơ sinh./.