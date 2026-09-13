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Những gam màu sáng tối tiếp tục đan xen trong bức tranh kinh tế Nhật Bản

Chủ Nhật, 05:27, 13/09/2026
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VOV.VN - Trong tháng cuối quý II của năm tài chính 2026, tính từ tháng 7 đến tháng 9, kinh tế Nhật Bản xuất hiện nhiều dấu hiệu khả quan, nhưng đây đó vẫn còn những mảng màu tối.

Dấu hiệu lạc quan đầu tiên là việc Phủ Nội các Nhật Bản điều chỉnh tăng đáng kể tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này trong quý I năm tài chính 2026, tính từ tháng 4 đến tháng 6, qua đó nâng dự báo tăng trưởng cả năm 2026.

Cụ thể, theo điều chỉnh mới nhất, GDP thực tế trong quý I năm tài chính 2026 của Nhật Bản tăng 0,4% so với quý trước, sau khi đã loại trừ biến động giá cả. Với mức này, tốc độ tăng trưởng cả năm của Nhật Bản có khả năng đạt 1,4%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với con số được đưa ra hôm 17/8.

nhung gam mau sang toi tiep tuc dan xen trong buc tranh kinh te nhat ban hinh anh 1
Biểu đồ tăng trưởng GDP do phủ Nội các Nhật Bản lập. Ảnh NHK

Một điểm sáng nữa là cán cân thanh toán quốc tế của Nhật Bản lấy lại mức thặng dư đáng kể. Theo báo cáo tháng 7 do Bộ Tài chính nước này vừa công bố, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản, thể hiện thu nhập từ thương mại và đầu tư với các nước khác, đạt 2.988,9 tỷ JPY, tương đương gần 20 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản lấy lại thặng dư sau 2 tháng. Các yếu tố góp phần vào sự gia tăng này bao gồm cổ tức nhận được từ các công ty con ở nước ngoài cao hơn và thặng dư lớn hơn trong cán cân du lịch, được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những gam màu tối như chỉ số chứng khoán bấp bênh, sự lên giá đột ngột của đồng nội tệ và đặc biệt là tình trạng giá cả leo thang. Theo công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank (TDB), trong tháng 9 này, tại thị trường nước này sẽ có thêm 4.923 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng 11%.

Theo đó, tính từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, có tới 19.083 mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá tại thị trường Nhật Bản và con số của cả năm 2026 có thể lại lập một kỷ lục mới. Các chuyên gia kinh tế tỏ ra hết sức lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề này, không chỉ đối với nhóm người cao tuổi và người có thu nhập thấp, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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