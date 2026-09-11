Rò rỉ thông tin cá nhân của hàng trăm ngàn công chức Nhật Bản

Trong cuộc họp báo diễn ra sau phiên họp Nội các ngày 11/9, Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Matsumoto Hisashi tiết lộ “khoảng 246.000 thông tin cá nhân có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới chính phủ, do sự truy cập trái phép của bên thứ ba chưa rõ danh tính”.

Phủ Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: VOV Tokyo

Thông tin bị rò rỉ từ mạng lưới có tên gọi “Dịch vụ giải pháp Chính phủ”, bao gồm tên, địa chỉ của nhân sự thuộc các bộ và cơ quan trung ương. Vào tháng 7 vừa qua, hoạt động truy cập trái phép vào mạng lưới nêu trên đã được xác nhận và các biện pháp như đình chỉ tài khoản đã được thực hiện.

Bộ trưởng Matsumoto đã phải lên tiếng tạ lỗi trước công luận: “Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng lớn cho những người liên quan. Chúng tôi xem xét vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn sự việc tái diễn, bao gồm cả việc tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh”.

Trong thời gian gần đây, các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo do Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản công bố hôm 10/9, trong nửa đầu năm nay tại nước này đã có tổng cộng 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware). Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong nửa năm, kể từ khi dữ liệu này được thống kê, lưu trữ vào năm 2020.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã xử lý 7.607 vụ án tội phạm công nghệ cao, tăng 982 vụ so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tốc độ chuyển dịch của tội phạm truyền thống sang không gian mạng đang diễn ra nhanh chóng.