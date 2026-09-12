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Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa – sức hút Việt Nam tại Nhật Bản

Thứ Bảy, 13:24, 12/09/2026
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VOV.VN - Sáng 12/9, tại thành phố cảng Yokohama – Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2026 đã chính thức khai mạc trong sự mong đợi của cộng đồng bản địa, cộng động Việt Nam và du khách quốc tế.

Đây là sự kiện thường niên do tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trì, được bắt đầu tổ chức từ năm 2015, với mục đích tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của cả hai khu vực trong tương lai.

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Mặc dù trời mưa, Lễ hội vẫn thu hút hàng ngàn người ngay trong sáng đầu tiên. Ảnh VOV Tokyo

Bất chấp trời mưa nặng hạt, ngay trong sáng khai mạc, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2026 đã thu hút hàng ngàn người tham dự, bao gồm người bản địa, người Việt Nam và du khách quốc tế. Chính sự thất thường của thời tiết năm nay lại một lần nữa chứng minh sức hút của sự kiện và trên hết là sức hút của văn hóa Việt Nam, cũng như tình cảm mà bạn bè Nhật Bản dành cho Việt Nam. Đặc biệt, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2026 còn có sự tham gia của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

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Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yujji (giữa) chụp ảnh lưu niệm với quan khách. Ảnh: VOV Tokyo

Phát biểu khai mạc sự kiện Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng bày tỏ sự vui mừng trước sức phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa hai bên. 

“Chúng tôi kỳ vọng quý vị sẽ thêm yêu văn hóa Việt Nam và sẽ đến với Việt Nam Nhiều hơn. Tới đây chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ được đón tiếp quý vị tại Việt Nam vào một dịp gần nhất”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nói.

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Rối nước Việt Nam luôn là phần không thể thiếu của Lễ hội. Ảnh: VOV Tokyo

Sau 10 lần tổ chức, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã trở thành 1 trong những sự kiện về Việt Nam có quy mô lớn nhất tại Nhật Bản. Theo Ban tổ chức, cho đến nay, Lễ hội đã đón khoảng 2,4 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm văn hóa Việt Nam, chứng tỏ được tầm vóc và sức lan tỏa mạnh mẽ. Lễ hội năm nay cũng tiếp tục là sự kiện được mong đợi nhất tại Kanagawa và các tỉnh lân cận.

“Năm nào tôi cũng tham dự Lễ hội này và năm nay tôi cũng quay lại. Tôi cảm thấy Việt Nam vô cùng gần gũi và tôi cũng muốn nhân cơ hội này hỏi hỏi thêm về nét đẹp văn hóa Việt Nam”, một người tham dự Lễ hội chia sẻ

Hiện nay có khoảng 43.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Kanagawa. Cùng với những “Đại sứ nhân dân” này, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đang góp phần làm cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng thêm sâu sắc. Cộng đồng bản địa và cộng đồng Việt Nam cùng có chung một ước muốn là Lễ hội sẽ tiếp tục là một địa chỉ văn hóa không thể thiếu tại Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung.

Ngọc Huân-Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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